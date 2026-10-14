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Hatay'da karasinekle mücadele yoğunlaşıyor: şap salgınına karşı çevresel önlemler

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şap vakalarına karşı hayvancılık bölgelerinde gübrelik, hayvansal atık ve çöp konteynerlerinde karasinek ilaçlaması yapıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Hatay'da karasinekle mücadele yoğunlaşıyor: şap salgınına karşı çevresel önlemler

müdahale alanları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, kentte son dönemde artan şap vakalarına karşı hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde karasineklerle mücadele ediyor. Çalışmalarda gübrelik alanlar, hayvansal atık noktaları ve çöp konteynerleri öncelikli olarak ilaçlanıyor ve risk oluşturan noktalar sistematik biçimde ele alınıyor.

amaçlar ve beklenen etkiler:

İlaçlama ve temizlik uygulamaları ile haşere oluşumunun kontrol altına alınması, çevresel hijyenin artırılması ve halk sağlığının korunması hedefleniyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, hayvancılık işletmelerindeki bulaş riskini azaltmaya ve salgınla mücadeleye doğrudan katkı sağlaması amaçlanıyor.

uygulama programı ve süreklilik:

HBB yetkilileri, hayvancılık işletmelerinin bulunduğu bölgelerdeki karasinek mücadelesinin belirlenen program doğrultusunda il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. Ekiplerin saha çalışmaları düzenli aralıklarla tekrarlanarak riskli alanlarda etkin kontrol sağlanmaya çalışılıyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN BULUNDUĞU BÖLGELERDE KARASİNEKLE...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN BULUNDUĞU BÖLGELERDE KARASİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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