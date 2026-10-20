hatay'da lübye hasadı başladı: tarlada ucuz, rafta yüksek fiyat

hasat başladı: bohşin mahallelerinde lübye tarladan toplandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde, protein ve lif bakımından zengin olan lübye hasadı sezonu açıldı. Bölgedeki çiftçiler ürünün hem taze tüketim hem de turşu ve kuru tane üretimi için talep gördüğünü söylüyor. Tarladan satış fiyatı kilogramda 40-50 TL aralığında olan lübye, market raflarında 130-140 TL bandında alıcı buluyor.

çiftçinin anlatımı: emek, sıcak ve verim:

Antakya'da lübye eken çiftçilerden Halil Koçak, hasadın sürdüğünü ve işçilerin tek tek elle topladığını aktardı. Haberde ilk bölümde "10 dönümlük" tarlaya ekildiği belirtilirken, Koçak kendi ifadesinde "burada 20 dönüm alanda lübye ektim" diyerek ekim alanına ilişkin rakam verdi; bu farklılık haberde korundu. Koçak, toplamanın zor ve zaman alıcı olduğunu belirterek bir işçinin günde en fazla iki çuval toplayabildiğini, tarlada çalışanların sabah 05.30'da evden çıktığını ve 06.00'da tarlada olduğunu söyledi.

Yüksek sıcaklıklarda (40 dereceye yakın) çalışıldığını, bazı işçilerin sabah yaklaşık saat 10.00'da yarım yevmiye ile ayrıldığını, kendilerinin ise öğlene kadar tarlada kaldığını ifade etti. Koçak ayrıca günlük toplam toplanan miktarın işçilerce yaklaşık 20 çuval civarında olduğunu belirtti.

ürün özellikleri ve üretim koşulları:

Lübye, yörede bazı kişilerin "börülce" olarak adlandırdığı bir baklagil türü olup yemeklerde taze, tane halinde, tohumluk ve turşu olarak değerlendiriliyor. Ürünün sağlığa faydalı olduğuna, özellikle böbrek sağlığına iyi geldiğine dair kanaatler bulunduğu haberde yer aldı. Koçak, lübyenin fasulye ve baklaya benzediğini, sıcak havalarda yetişse de verimin serin hava koşullarında daha yüksek olduğunu belirtti.

Sulama açısından bitkinin fazla su istemediği, ekimden sonra bir kez, ardından ihtiyaç halinde iki–üç kez sulamanın yeterli olduğu aktarıldı. Fazla su verildiğinde bitkinin büyüdüğü ancak verimin beklenen düzeye çıkmadığına dikkat çekildi.

Hasat edilen ürünler Antakya ve Kırıkhan başta olmak üzere çevre ilçelere gönderiliyor; Koçak, gün içinde Kırıkhan ve Reyhanlı'ya sevkiyat yapabileceklerini ifade etti. Tarladan markete uzanan fiyat farkı ve toplama sürecindeki emek yoğunluğu, lübyenin tarımsal ve ticari yapısına dair önemli bir tablo sunuyor.

Not: Haberde yer alan sayısal bilgiler (ekim alanı, fiyatlar, işçi verimleri) kaynak metindeki ifadeler doğrultusunda aynen korunmuştur.

Protein ve lif bakımından zengin olan lübyede hasat başladı