Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,7180 +0,24%
Bist 11.487,95 +0,51%
Altın Gram 6.595,65 -0,53%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,97 +1,30%
--°

hatay'da lübye hasadı başladı: tarlada ucuz, rafta yüksek fiyat

Hatay Antakya'da protein ve lif açısından zengin lübye hasadı başladı; tarlada 40-50 TL, markette 130-140 TL arasında satılıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

hatay'da lübye hasadı başladı: tarlada ucuz, rafta yüksek fiyat

hasat başladı: bohşin mahallelerinde lübye tarladan toplandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde, protein ve lif bakımından zengin olan lübye hasadı sezonu açıldı. Bölgedeki çiftçiler ürünün hem taze tüketim hem de turşu ve kuru tane üretimi için talep gördüğünü söylüyor. Tarladan satış fiyatı kilogramda 40-50 TL aralığında olan lübye, market raflarında 130-140 TL bandında alıcı buluyor.

çiftçinin anlatımı: emek, sıcak ve verim:

Antakya'da lübye eken çiftçilerden Halil Koçak, hasadın sürdüğünü ve işçilerin tek tek elle topladığını aktardı. Haberde ilk bölümde "10 dönümlük" tarlaya ekildiği belirtilirken, Koçak kendi ifadesinde "burada 20 dönüm alanda lübye ektim" diyerek ekim alanına ilişkin rakam verdi; bu farklılık haberde korundu. Koçak, toplamanın zor ve zaman alıcı olduğunu belirterek bir işçinin günde en fazla iki çuval toplayabildiğini, tarlada çalışanların sabah 05.30'da evden çıktığını ve 06.00'da tarlada olduğunu söyledi.

Yüksek sıcaklıklarda (40 dereceye yakın) çalışıldığını, bazı işçilerin sabah yaklaşık saat 10.00'da yarım yevmiye ile ayrıldığını, kendilerinin ise öğlene kadar tarlada kaldığını ifade etti. Koçak ayrıca günlük toplam toplanan miktarın işçilerce yaklaşık 20 çuval civarında olduğunu belirtti.

ürün özellikleri ve üretim koşulları:

Lübye, yörede bazı kişilerin "börülce" olarak adlandırdığı bir baklagil türü olup yemeklerde taze, tane halinde, tohumluk ve turşu olarak değerlendiriliyor. Ürünün sağlığa faydalı olduğuna, özellikle böbrek sağlığına iyi geldiğine dair kanaatler bulunduğu haberde yer aldı. Koçak, lübyenin fasulye ve baklaya benzediğini, sıcak havalarda yetişse de verimin serin hava koşullarında daha yüksek olduğunu belirtti.

Sulama açısından bitkinin fazla su istemediği, ekimden sonra bir kez, ardından ihtiyaç halinde iki–üç kez sulamanın yeterli olduğu aktarıldı. Fazla su verildiğinde bitkinin büyüdüğü ancak verimin beklenen düzeye çıkmadığına dikkat çekildi.

Hasat edilen ürünler Antakya ve Kırıkhan başta olmak üzere çevre ilçelere gönderiliyor; Koçak, gün içinde Kırıkhan ve Reyhanlı'ya sevkiyat yapabileceklerini ifade etti. Tarladan markete uzanan fiyat farkı ve toplama sürecindeki emek yoğunluğu, lübyenin tarımsal ve ticari yapısına dair önemli bir tablo sunuyor.

Not: Haberde yer alan sayısal bilgiler (ekim alanı, fiyatlar, işçi verimleri) kaynak metindeki ifadeler doğrultusunda aynen korunmuştur.

Protein ve lif bakımından zengin olan lübyede hasat başladı

Protein ve lif bakımından zengin olan lübyede hasat başladı

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'ın konaklama kapasitesi 561 milyonluk yatırımla güçlendirilecek
images

Atıl fabrikanın bahçesi ceviz üretimiyle bölgeye iş ve gelir getirdi
images

Süt fabrikalarında verimliliğin anahtarı: üretim zincirinde bütünleşik kontrol
images

Denizli'de titanyum üretimine yönelik stratejik yatırım kapısı aralanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor

Gölcük Ulaşlı sahili taşkınlara karşı güçlendirildi, yürüyüş ve yeşil alanlar hizmete açıldı

Gençler Bolvadin'de sabah namazında buluştu

Uşak'ta düzenlenen büyük narkotik operasyonunda 27 tutuklama

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi