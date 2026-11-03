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Canik'te salep üretimini yaygınlaştırma hamlesi

Canik Belediyesi, 2026-2027 Salep Üretimi Teşvik Desteği protokolüyle üreticilere ilk etapta 500 kg salep tohumu dağıtıp ilçede üretimi yaygınlaştıracak.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Berk Doğan

Canik'te salep üretimini yaygınlaştırma hamlesi

Canik'te salep üretimini yaygınlaştırma hamlesi

Canik Belediyesi, ilçede alternatif tarımsal gelir kaynakları oluşturmak amacıyla salep üretimini destekleyecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye ile ilçe tarım kurumu arasındaki iş birliği çerçevesinde atılacak adımların hedefi, üretimi yaygınlaştırmak ve tarımsal istihdama katkıda bulunmak.

Meclis kararı ve protokol:

Canik Belediye Meclisi Kasım Ayı Açılış Toplantısı'nda "2026-2027 Yılı Salep Üretimi Teşvik Desteği" gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçının protokolün imzalanması için yetkilendirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kararda, proje ile tarımsal üretimde yeni istihdam alanları oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Uygulama, dağıtım ve hedefler:

Karar doğrultusunda Canik Belediyesi ile Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol kapsamında ilk etapta ilçedeki üreticilere 500 kilogram salep tohumu dağıtılacak. Yapılan toprak analizlerinin genelinde olumlu sonuçlar alındığı, özellikle Kozlu Mahallesi başta olmak üzere birçok alanda ekime uygun zemin bulunduğu rapor edildi.

Proje kapsamında dağıtım ve üretim takibi, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Daha önce de çiftçilere sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteği sağlayarak tarımsal üretime katkı veren belediye, bu kez salep tohumu desteğiyle üretim çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, projenin ilçe genelinde ilgi gördüğünü ve protokolün yürürlüğe girmesinin ardından tohum teslimlerinin kısa süre içinde başlayacağını belirtti. Uygulamanın başarılı olması halinde salep üretiminin bölge tarımına yeni bir gelir kapısı olarak yerleşmesi bekleniyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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