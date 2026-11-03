Canik'te salep üretimini yaygınlaştırma hamlesi

Canik Belediyesi, ilçede alternatif tarımsal gelir kaynakları oluşturmak amacıyla salep üretimini destekleyecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye ile ilçe tarım kurumu arasındaki iş birliği çerçevesinde atılacak adımların hedefi, üretimi yaygınlaştırmak ve tarımsal istihdama katkıda bulunmak.

Meclis kararı ve protokol:

Canik Belediye Meclisi Kasım Ayı Açılış Toplantısı'nda "2026-2027 Yılı Salep Üretimi Teşvik Desteği" gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçının protokolün imzalanması için yetkilendirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kararda, proje ile tarımsal üretimde yeni istihdam alanları oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Uygulama, dağıtım ve hedefler:

Karar doğrultusunda Canik Belediyesi ile Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol kapsamında ilk etapta ilçedeki üreticilere 500 kilogram salep tohumu dağıtılacak. Yapılan toprak analizlerinin genelinde olumlu sonuçlar alındığı, özellikle Kozlu Mahallesi başta olmak üzere birçok alanda ekime uygun zemin bulunduğu rapor edildi.

Proje kapsamında dağıtım ve üretim takibi, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Daha önce de çiftçilere sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteği sağlayarak tarımsal üretime katkı veren belediye, bu kez salep tohumu desteğiyle üretim çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, projenin ilçe genelinde ilgi gördüğünü ve protokolün yürürlüğe girmesinin ardından tohum teslimlerinin kısa süre içinde başlayacağını belirtti. Uygulamanın başarılı olması halinde salep üretiminin bölge tarımına yeni bir gelir kapısı olarak yerleşmesi bekleniyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI.