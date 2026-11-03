Enerji sektörüne yenilik çağrısı: YEDAŞ Ar-Ge maratonu başvuruları 15 Kasım'a uzadı

YEDAŞ Ar-Ge Maraton Hızlandırma Programı 3 için başvuru süresi uzatıldı

YEDAŞ’ın, SAMÜ ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle üçüncü kez düzenlediği Ar-Ge Maraton Hızlandırma Programı 3: Fikrinle Aydınlat için başvuru süresi, yoğun talep üzerine 15 Kasıma kadar uzatıldı.

Program, elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi fikirlerin geliştirilip uygulanabilir projelere dönüşmesini hedefliyor. Katılımcılara sunulan eğitim ve mentorluk desteği ile projelerin sektörel iş birlikleri kurarak ilerlemesine olanak tanınıyor.

kime açık ve hangi alanlar öncelikli:

Programa Türkiye genelinden; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler, girişimciler, start-up ekipleri, sermaye şirketleri ve KOBİ’ler başvurabiliyor. Başvurular, yapay zekâ ve dijital dönüşümden enerji verimliliğine, akıllı şebekelerden siber güvenliğe kadar yedi farklı kategoride kabul ediliyor.

ödüller ve başvuru bilgileri:

Program kapsamında toplam 370 bin TL ödül dağıtılacak; birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 50 bin TL ödül verilecek. Ayrıca dereceye giremeyen son yedi finaliste toplam 70 bin TL mansiyon ödülü sunulacak.

Projelerini sektöre taşıma fırsatı arayan ekip ve bireyler başvurularını argemaraton internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru süresinin uzatılması, daha geniş bir katılımcı havuzunun yenilikçi çözümler sunmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

YEDAŞ’IN SAMÜ VE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İŞ BİRLİĞİYLE ÜÇÜNCÜ KEZ HAYATA GEÇİRDİĞİ AR-GE MARATON HIZLANDIRMA PROGRAMI 3: FİKRİNLE AYDINLAT İÇİN BAŞVURU SÜRESİ 15 KASIM TARİHİNE KADAR UZATILDI.