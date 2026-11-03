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MCBÜ'lü akademisyen Şekib Asım'a Şeyh Muhammed bin Raşid ödülü

MCBÜ'lü Dr. Şekib Asım, 28-30 Ekim'de Dubai'de düzenlenen 12. Arap Dili Sempozyumu'nda Şeyh Muhammed bin Raşid Ödülü'ne seçildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

MCBÜ'lü akademisyen Şekib Asım'a Şeyh Muhammed bin Raşid ödülü

MCBÜ'lü akademisyenin uluslararası tanınırlığı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şekib Asım, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen 12. Arap Dili Sempozyumu'nda önemli bir başarıya imza attı ve Şeyh Muhammed bin Raşid Ödülüne layık görüldü.

Sempozyum ve bildirinin içeriği:

Uluslararası Arap Dili Konseyi tarafından 28-30 Ekim tarihlerinde Dubai'de düzenlenen 12. Arap Dili Sempozyumu, çok sayıda akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirdi. Dr. Asım, sempozyumda sunmuş olduğu Modern Türk Kurumlarının Arap Dilinin Korunması ve Geliştirilmesindeki Rolü başlıklı bildiri ile Türk kurumlarının Arap dilinin muhafazası, gelişimi ve yaygınlaştırılmasına yaptığı katkıları ele aldı.

Değerlendirme süreci ve ödül takdimi:

Çalışmanın jüri tarafından dikkatle değerlendirilmesi sonucunda Dr. Asım, Arap diline hizmet eden en başarılı 15 araştırmacı arasında yer alarak ödüle hak kazandı. Ödül, Dubai Hükümeti Kültür Danışmanı, Muhammed Bin Rashid Al Maktoum Vakfı CEO’su ve UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Jamal bin Huwaireb tarafından takdim edildi.

Bu ödül, Dr. Şekib Asım'ın alanındaki çalışmalarının uluslararası platformda takdir edildiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve Türk akademisinin Arap dili çalışmaları alanındaki katkılarını görünür kılıyor.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ŞEKİB ASIM, BİRLEŞİK...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ŞEKİB ASIM, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN DUBAİ KENTİNDE DÜZENLENEN 12. ARAP DİLİ SEMPOZYUMU'NDA 'ŞEYH MUHAMMED BİN RAŞİD ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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