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Samsun'da kruvaziyer hedefiyle sürdürülebilir turizm eğitimi tamamlandı

Samsun'da düzenlenen 120 saatlik sürdürülebilir turizm eğitimi tamamlandı; sertifikalı işletmeler belediyenin akıllı turizm uygulamasında yer alacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun'da kruvaziyer hedefiyle sürdürülebilir turizm eğitimi tamamlandı

eğitim programı ve amaçları:

Samsun'un kruvaziyer turizmi başta olmak üzere kent turizminin potansiyelini artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir turizm anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Program, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) desteğiyle yürütülen "Samsun Kruvaziyer Turizminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) koordinasyonunda verilen ve sektör temsilcileri ile eğitimcileri bir araya getiren programda toplam 120 saatlik eğitim sunuldu. Eğitimler 28 Eylülde başlayıp 6 Kasımda tamamlanarak katılımcıların mesleki yetkinliklerinin artırılması hedeflendi.

akademik katkı ve eğitim içerikleri:

Programda OMÜ öğretim elemanları tarafından verilen derslerde Samsun'un turizm değerlerinin daha etkin kullanılmasına odaklanıldı. Eğitimleri veren akademisyenler arasında Prof. Dr. Yetkin Bulut, Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Doç. Dr. Mutlu Kaya, Doç. Dr. Ayşe Atar Yılmaz, Doç. Dr. Yasin Keleş, Doç. Dr. Olcay Özışık Yapıcı, Dr. Gökhan Erşen, Dr. Mehmet Kızileli ve Dr. Taner Akkoç yer aldı.

Eğitim içerikleri sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetimi, eko turizm modelleri, turizmin sürdürülebilir gelişimi, taşıma kapasitesi ve aşırı turizm konularını kapsadı. Ayrıca iklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkileri, gastronomi turizmi, Samsun gastronomisi ile yerel üretim ve coğrafi işaret tescili gibi başlıklar ele alınarak kent değerlerinin turizme kazandırılması vurgulandı.

Dijital dönüşümün gerekliliğine de yer verilen programda, dijital turizm pazarlaması, sosyal medya yönetimi, çevrim içi platformlarda yorum yönetimi ile yapay zekâ ve akıllı turizm uygulamaları gibi güncel konulara dikkat çekildi. Katılımcıların hizmet kalitesini arttırmak amacıyla turist karşılama, etkili iletişim ve beden dili gibi beceriler üzerinde de uygulamalı ve teorik çalışmalar yapıldı.

sertifikasyon ve dijital entegrasyon:

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalı kişiler tarafından işletilen restoran, kafe ve konaklama tesisleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen akıllı turizm mobil uygulamasına entegre edilecek. Bu sayede kentte ağırlanacak yerli ve yabancı turistlerin, eğitimi tamamlamış ve sertifikalandırılmış işletmelere erişimi kolaylaşacak.

Sertifikasyonun dijital görünürlük sağlama, ziyaretçilere güvenilir bilgi sunma ve işletmelerin tanıtımını genişletme açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Belediyenin akıllı turizm uygulaması aracılığıyla, ziyaretçilere sunulan hizmetlerin standartlaştırılması ve kalitenin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Program, kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğinin somut bir örneğini oluşturuyor. Katılımcıların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve destinasyon yönetiminde ortak bir anlayışın geliştirilmesiyle Samsun'un turizm değerlerinin daha etkin tanıtılması ve kentin ulusal ile uluslararası arenada sürdürülebilir bir destinasyon olarak konumlandırılması hedefleniyor.

SAMSUN’UN KRUVAZİYER TURİZMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TURİZM POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK, HİZMET KALİTESİNİ...

SAMSUN’UN KRUVAZİYER TURİZMİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TURİZM POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK, HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE SEKTÖRDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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