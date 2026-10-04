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Hatay'da stadyumu beyaza çeviren anlar: ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu

Ceviz büyüklüğündeki dolu kısa sürede Altınözü ve çevresini beyaza örterken, meteoroloji yağışların gece boyu süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:57

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 22:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Hatay'da stadyumu beyaza çeviren anlar: ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu

Hatay'da ani dolu yağışı

Hatay genelinde gün boyu görülen yağışlı hava, akşam saatlerinde bazı kırsal kesimlerde yerel olarak şiddetini artırdı. Ceviz büyüklüğündeki dolu kısa süre içinde zemini ve araç yüzeylerini beyaza bürüdü.

Etkilenen bölgeler:

Meteorolojinin uyarısı verilen kentte; Antakya, Altınözü ve Hassa ilçelerinin kırsal mahallelerinde özellikle akşam saatlerinde bölgesel dolu yağışı görüldü. Dolu yağışının özellikle Altınkaya Mahallesi çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.

Stadyum manzarası ve kayıt altına alınan görüntüler:

Altınözü ilçe stadyumunun sahası ve çevresi, yağan dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla kaydederken, stadyum görüntüleri bölgedeki etkili dolunun etkisini görsel olarak ortaya koydu.

Hava durumu ve vatandaşlara uyarı:

Yetkililer, bölgedeki yağışın gece boyunca etkisini sürdürebileceğini belirtti. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı doğrultusunda, sürücüler ve vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

HATAY’DA KISA SÜRELİ ETKİLİ OLAN CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU YAĞIŞI ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ. YAĞIŞLI...

HATAY’DA KISA SÜRELİ ETKİLİ OLAN CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU YAĞIŞI ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ. YAĞIŞLI HAVANIN GECE BOYUNCA ETKİLİ OLMASI BEKLENİRKEN BEYAZA BÜRÜNEN ALTINÖZÜ İLÇE STADYUMUNUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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