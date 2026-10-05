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Hatay’da topraktan göğe yeşil STEM şenliği öğrencileri bilimle buluşturdu

Hatay'da TÜBİTAK 4007 destekli Topraktan Göğe Yeşil STEM şenliği, 28 atölye ve 3 özel eğitim çalışmasıyla öğrencilere uygulamalı bilim deneyimi sundu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hatay’da topraktan göğe yeşil STEM şenliği öğrencileri bilimle buluşturdu

Hatay’da topraktan göğe yeşil STEM şenliği

TÜBİTAK 4007 programı kapsamında düzenlenen "Topraktan Göğe Yeşil STEM" bilim şenliği, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediyesi katkı sağladı ve organizasyon Antakya üniversite yerleşkesinde yapıldı. Şenlik, öğrencilere bilim, teknoloji ve çevre odaklı öğrenme fırsatları sunmayı hedefledi.

etkinliklerin amacı ve temalar:

Programın temel amaçları arasında öğrencilerin bilimsel merakını desteklemek, üretme ve problem çözme becerilerini geliştirmek ile bilimin günlük yaşamla bağını güçlendirmek yer aldı. Şenlik kapsamında öncelikli temalar STEM, çevre, iklim ve sürdürülebilirlik oldu. Bu temalar doğrultusunda hazırlanan etkinliklerle gençlerin çevresel farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

atölyeler, özel eğitim ve gözlemler:

Şenlik programında toplam 28 farklı bilim ve STEM atölyesi gerçekleştirildi; atölyelerde uygulamalı çalışmalar, deneyler ve proje tabanlı etkinlikler yer aldı. Ayrıca, özel gereksinimli öğrencilere yönelik 3 özel eğitim atölyesi düzenlendi ve bu oturumlarla kapsayıcı eğitim uygulamalarına vurgu yapıldı. Program çerçevesinde akademisyenlerin katılımıyla konferanslar da yapıldı; sunumlar öğrencilerin bilimsel yaklaşımları pekiştirmesine hizmet etti. Öğrenciler ayrıca gökyüzü gözlemlerine katılarak astronomi ve uzay çalışmalarıyla ilgili doğrudan deneyim elde etti.

Organizatörler, etkinliğin bölgedeki eğitim ortamına katkı sağlaması ve öğrencilerin bilimsel projelere ilgi duymasını teşvik etmesi açısından şenliğin önemine dikkat çekti. Katılımcı okullar ve yerel kurumlar arasındaki iş birliği, benzer etkinliklerin sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde değerlendirildi.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN “TOPRAKTAN GÖĞE YEŞİL STEM” BİLİM ŞENLİĞİ’NDE...

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN “TOPRAKTAN GÖĞE YEŞİL STEM” BİLİM ŞENLİĞİ’NDE ÖĞRENCİLER BİLİM VE STEM ATÖLYELERİNE KATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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