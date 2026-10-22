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Hatay'da WhatsApp tehdidi: 2 milyon lira isteyen iki şüpheli yakalandı

Hatay'da WhatsApp üzerinden iş adamından 2 milyon TL istediklerini söyleyip ölümle tehdit eden S.K. ve Ş.K. yakalandı; aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatay'da WhatsApp tehdidi: 2 milyon lira isteyen iki şüpheli yakalandı

Olayın gelişimi:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş adamının kendisinden 2 milyon TL talep edildiği ve kendisi ile ailesinin ölümle tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, iddiaya göre tehditlerin ve taleplerin WhatsApp üzerinden gerçekleştirildiği; hem arama yapıldığı hem de mesaj gönderildiği tespit edildi.

Şüpheliler olarak belirlenen, aralarında 11 suç kaydı bulunan S.K. isimli erkek şahıs ile Ş.K. isimli kadın şahıs, farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından ikamet, araç ve iş yeri adreslerinde arama yapıldı.

Ele geçirilen deliller:

Aramalarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. bulunan malzemeler arasında 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 2 adet kırma av tüfeği, 293 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği kartuşu ve 3 adet av tüfeği şarjörü yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararına göre Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor; emniyet yetkilileri, olayla ilgili delillerin ve iletişim kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü bildiriyor. Olay, dijital iletişim kanallarının kullanıldığı tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin polis müdahalelerinin bir örneğini oluşturdu.

HATAY’DA WHATSAP ÜZERİNDEN GÖNDERDİKLERİ MESAJLARLA İŞ ADAMININ KENDİLERİNE 2 MİLYON TL BORCU...

HATAY’DA WHATSAP ÜZERİNDEN GÖNDERDİKLERİ MESAJLARLA İŞ ADAMININ KENDİLERİNE 2 MİLYON TL BORCU OLDUĞUNU SÖYLEYEN VE ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KADIN VE ERKEK 2 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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