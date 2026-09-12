Hatay’da yeniden ibadete: 134. cami Atayurdu mahallede açıldı

Atayurdu mahalle camii ibadete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımın ardından sürdürülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında, Hatay’ın Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi’ndeki Atayurdu Mahalle Camii hizmete girdi. Açılışa Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

yıkım ve yeniden inşa süreci:

Depremler kentte birçok yapıyı kullanılmaz hale getirmiş, özellikle dini tesisler zarar görmüştü. Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hasar gören camilerin yerine yenilerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni cami inşası yönünde hızlı adımlar atıldı. Bu çerçevede kısa sürede tamamlanan çalışmalar, yerel halkın gündelik ibadet imkanlarını yeniden sağlamayı hedefliyor.

sayılarla restorasyon ve yeni tesisler:

Salgının ardından değil deprem sonrası dönemde hayata geçirilen projeler kapsamında, kentte toplam 134 cami inşa edildi. Bunun yanında 50 Kur'an kursu ve 14 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete girmiş durumda. Ayrıca 37 caminin imar ve inşa çalışmaları devam ediyor. Bu yatırımların tamamlanmasıyla vatandaşların rahatça ibadet edebileceği ve bir araya gelebileceği dini mekânlar çoğalacak.

Vali Mustafa Masatlı, 134. caminin açılışının ardından yaptığı konuşmada deprem sonrası devlet-millet iş birliğinin somut sonuçlar verdiğini, hem maddi hem manevi alanda kentte yeni bir yapılanmanın başladığını vurguladı. Masatlı, Atayurdu Mahalle Camii'nin Altınözü, Hatay ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

HATAY'DA DEPREM SONRASI TAMAMEN YIKILAN VE İNŞA EDİLEN 134'ÜNCÜ CAMİ OLAN ‘ATAYURDU MAHALLE CAMİİ’ VALİ MUSTAFA MASATLI'NIN KATILIMIYLA İBADETE AÇILDI.