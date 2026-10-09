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Hatay’da yeniden imar sürecinde birlik çağrısı

Vali Mustafa Masatlı, kanaat önderleriyle 6 Şubat sonrası Hatay’ın yeniden inşa, imar ve yatırım planlarını konuştu; birlik ve dayanışma vurgulandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hatay’da yeniden imar sürecinde birlik çağrısı

Hatay'da kanaat önderleriyle birlik vurgusu

Vali Mustafa Masatlı düzenlenen programda kentteki kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıda 6 Şubat depremleri ve devamındaki süreç ele alınarak, Hatay'ın yeniden ihya edilmesi, inşa ve imar çalışmalarının koordinasyonu değerlendirildi.

Gündem: yeniden inşa ve imar çalışmaları:

Programda kent genelinde yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilen projeler masaya yatırıldı. Mevcut uygulamalar ve planlanan yatırımlar gözden geçirilirken, öncelikli hedeflerin ulaşılabilir, sürdürülebilir ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde belirlenmesi üzerinde duruldu.

Geleceğe dönük adımlar ve dayanışma:

Masatlı, buluşmada Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılmasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Toplantıda ayrıca yapılan çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi ve kentin daha güçlü bir geleceğe taşınması için paydaşlar arası koordinasyonun sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, süreç boyunca şeffaf iletişim ve yerel aktörlerin sürece etkin katılımının öncelik olmaya devam edeceğini bildirdi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, KANAAT ÖNDERLERİYLE DÜZENLENEN YEMEK PROGRAMINDA BİR ARAYA...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, KANAAT ÖNDERLERİYLE DÜZENLENEN YEMEK PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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