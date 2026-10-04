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Hatay'ın yeniden inşasında 136'ncı cami ibadete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Defne Orhanlı'da inşa edilen TOKİ Hz. Hasan Camii, valinin katılımıyla 136'ncı cami olarak ibadete açıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:03

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hatay'ın yeniden inşasında 136'ncı cami ibadete açıldı

TOKİ Hz. Hasan Camii Defne Orhanlı'da ibadete açıldı

Hatay'da 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkım sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde yer alan TOKİ Hz. Hasan Camii hizmete açıldı. Açılışa Vali Mustafa Masatlı ve bölge sakinleri katıldı; bu cami bölgedeki çalışmaların 136'ncı tamamlanan dini tesisi oldu.

asrın felaketinin ardından yürütülen imar çalışmaları:

Depremlerde birçok cami ve dini tesis kullanılamaz hale gelirken, Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yeni yapımlar için kapsamlı bir program başlatıldı. Bu program çerçevesinde kısa sürede 136 cami, 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete alındı; ayrıca 35 cami için imar ve inşa çalışmaları sürüyor.

toplu konut alanında toplumsal ve manevi ihtiyaçların karşılanması:

Hz. Hasan Camii, deprem sonrası belirlenen ve vatandaşların yerleştirildiği toplu konut alanlarından birinde inşa edildi. Vali Masatlı açılışta, konutlar, iş yerleri, okullar ve altyapı çalışmalarının ardından cami ve dini tesislerin de tamamlandığını vurgulayarak, bunun toplumun sosyal ve manevi hayatı için önemine dikkat çekti. Masatlı, camilerin gençler, çocuklar ve tüm vatandaşların bir araya geldiği, toplumsal dayanışmanın ve ibadetin mekânları olduğunu belirtti.

Açılışı yapılan caminin bölge sakinlerine hizmet vereceği, toplu konut yerleşiminde hem günlük ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak hem de sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Yetkililer, devam eden projelerin tamamlanmasıyla bölgedeki dini ve eğitim tesislerinin daha da güçleneceğini kaydetti.

Vali Masatlı, sözlerine caminin Orhanlı Mahallesi, Defne ve Hatay için hayırlı olması temennisiyle son verdi; bölge halkı da yeniden açılan ibadet mekânlarının kent yaşamına katkısını memnuniyetle karşıladı.

OKİ HZ. HASAN CAMİİ İBADETE AÇILDI.

OKİ HZ. HASAN CAMİİ İBADETE AÇILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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