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HATSU'dan okullarda su tasarrufu bilincini güçlendirme programı

HATSU, 2026-2027 eğitim yılı programıyla Antakya Serinyol İlkokulu'nda öğrencilere suyun önemi, iklim değişikliği ve günlük tasarruf yöntemlerini öğretti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

HATSU'dan okullarda su tasarrufu bilincini güçlendirme programı

HATSU eğitim programını başlattı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ilk su tasarrufu eğitimini Antakya Serinyol İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere suyun önemi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik temel bilgiler verildi.

eğitimde ele alınan konular:

HATSU ekipleri sunum ve görsel anlatımlar eşliğinde kuraklık, iklim değişikliği ve su kaynaklarının korunması konularını işledi. Program, çocukların konuya erken yaşta bilinçlenmesini hedefleyerek basit ve uygulanabilir mesajlar sundu.

günlük hayat için pratik tasarruf önerileri:

Öğrencilere diş fırçalarken ve ellerini yıkarken musluğun kapatılması, duş süresinin kısaltılması ve olası su kaçaklarının giderilmesinin tasarruf sağlayacağı anlatıldı. Ayrıca sebze ve meyvelerin akan su yerine bir kap içinde yıkanmasının su tüketimini azaltacağı vurgulandı.

Program sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı ve HATSU ekipleri, edinilen bilgilerin aileler ve çevre ile paylaşılması çağrısında bulundu. Kurum, su kaynaklarının korunmasının yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

HATSU'nun su tasarrufu ve su kaynaklarının korunmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yeni eğitim öğretim yılında da sürdürüleceği bildirildi.

HATSU EKİPLERİ, ANTAKYA SERİNYOL İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE SU TASARRUFU VE SU KAYNAKLARININ...

HATSU EKİPLERİ, ANTAKYA SERİNYOL İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE SU TASARRUFU VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK EĞİTİM VERDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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