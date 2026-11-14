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Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren vatandaşı Malatya'ya taşıdı

Darende'de fenalaşan 52 yaşındaki M.D., kalp krizi tanısıyla ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren vatandaşı Malatya'ya taşıdı

Hava ambulansı Darende'de müdahale etti

Malatya'nın Darende ilçesinde aniden fenalaşan 52 yaşındaki M.D., Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde hastaya kalp krizi teşhisi konuldu ve ilk müdahalesi hastanede yapıldı.

olay ve ilk müdahale

Hastanede gerçekleştirilen ilk müdahale sonrası durumu ağırlaşan M.D. için ileri tetkik ve tedavi gerekliliği değerlendirildi. Sağlık ekibi, hastanın hızlı bir şekilde merkezî bir hastaneye nakledilmesine karar verdi.

nakil ve tedavi süreci

Kısa sürede bölgeye ulaşan Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı, gerekli hazırlıkların ardından hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine nakletti. Naklin ardından M.D. tedavi altına alındı ve sağlık durumu hastanede takip ediliyor.

HAVA AMBULANSI KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ İÇİN HAVALANDI

HAVA AMBULANSI KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ İÇİN HAVALANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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