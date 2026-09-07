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Hava ve kara ekipleri Muğla'da alevlerle yoğun mücadele veriyor

Muğla Menteşe'de Yaraş'ta başlayan ve Armutçuk'a ulaşan orman yangınına 7 uçak, 15 helikopter ile kara ekipleri yoğun mesai harcıyor; müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:59

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hava ve kara ekipleri Muğla'da alevlerle yoğun mücadele veriyor

Muğla Menteşe'deki yangına ulaşım ve müdahale çalışmaları

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını, zaman içinde Ula Armutçuk Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yangın, Muğla-Denizli karayolu yakınlarındaki orman deposu bölgesinde başladı ve ekipler bölgedeki alevlere karşı aralıksız çalışma yürütüyor.

hava gücü ve sayılar:

Bölgeye havadan sevk edilen kaynaklarla müdahale ediliyor; 7 uçak ve 15 helikopter yangınla mücadelede görev alıyor. Kara tarafında ise 15 arazöz, 7 su tankeri, 27 iş makinası, 33 araç ve 1 TOMA ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

sahadaki son durum:

Yangının ulaştığı Armutçuk Mahallesi'nde, yetkililer alevlerin enerji seviyesinin düşürüldüğünü bildirirken bölgedeki ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor. Yaraş Mahallesi'nde ise öncelikli olarak söndürme ve ardından soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edilirken, kara ekipleri de farklı noktalarda hem söndürme hem de sınırlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler alevlerin daha fazla yerleşim alanına ulaşmaması için koordineli şekilde görev yapıyor.

MUĞLA’DAKİ YANGINA 7 UÇAK, 15 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

MUĞLA’DAKİ YANGINA 7 UÇAK, 15 HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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