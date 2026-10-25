Oltulu esnaf Ahmet Turan son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde esnaflık yapan ve ilçede sevilen isimler arasında yer alan Ahmet Turan (42), geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Turan’ın ani vefatı, ailesi, yakınları ve Oltu’daki sevenleri arasında derin üzüntüye yol açtı.

hastaneye kaldırılış ve tedavi süreci:

Ahmet Turan, dört gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Turan kurtarılamadı ve yaşam mücadelesini kaybetti.

cenaze töreni ve defin:

Turan’ın cenazesi, öğle namazını müteakip Oltu Aslanpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı’nda, sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve ilçeden çok sayıda seveni katıldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Turan’ın ani vefatı, Oltu’da büyük üzüntü oluşturdu; aile ve dostları son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ESNAFLIK YAPAN VE İLÇENİN SEVİLEN İSİMLERİ ARASINDA YER ALAN AHMET TURAN (42), GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. TURAN’IN VEFATI, AİLESİNİ, YAKINLARINI VE OLTU’DAKİ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU.