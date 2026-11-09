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Masal dünyaları boyaya dönüşüyor: çocukların baskıresim trienali Nilüfer'de

Nilüfer Belediyesi, Hans Christian Andersen ilhamlı Uluslararası Çocuk Baskıresim Trienali'ni Nâzım Hikmet Kültürevi'nde açtı; sergi 29 Kasım'a dek açık.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Masal dünyaları boyaya dönüşüyor: çocukların baskıresim trienali Nilüfer'de

itk 2026 nilüfer'de:

Nilüfer Belediyesi, Hans Christian Andersen’in masallarından ilham alan Uluslararası Çocuk Baskıresim Trienali (ITK 2026) sergisini Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerin ziyaretine sundu. Açılışla birlikte sergi, 29 Kasım tarihine kadar gezilebilecek bir etkinlik olarak programda yer alıyor.

sergide kimlerin eserleri var:

Sergide, farklı coğrafyalardan gelen çocukların Andersen’in masallarından yola çıkarak hazırladıkları baskıresim çalışmaları yer alıyor. Etkinlikte ayrıca Nilüferli çocukların eserleri de sergileniyor; bu sayede yerel üretim ile uluslararası katılımcıların buluştuğu bir ortam oluşuyor.

açılış konuşmaları ve davet:

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, sergide çocukların özgün ve kendine has üretimlerinin yer aldığına dikkat çekti ve katkı sunanlara teşekkür etti. Deniz, sanatseverleri sergiyi görmeye davet ederek etkinliğin toplumda çocukların yaratıcılığına verdiği değeri vurguladı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ITK 2026, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde ziyaretçilerini bekliyor; serginin kapanış tarihi 29 Kasım olarak açıklandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ HANS CHRİSTİAN ANDERSEN’İN MASALLARINDAN İLHAM ALAN ULUSLARARASI ÇOCUK...

NİLÜFER BELEDİYESİ HANS CHRİSTİAN ANDERSEN’İN MASALLARINDAN İLHAM ALAN ULUSLARARASI ÇOCUK BASKIRESİM TRİENALİ (ITK 2026) SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ’NDEKİ SERGİ, 29 KASIM’A KADAR GEZİLEBİLECEK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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