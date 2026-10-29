Havacılık öğrencilerinden göklere şifreli kutlama: cumhuriyet 1-0-3 kalkışta

Atatürk Üniversitesi'nden cumhuriyet temalı havacılık çalışması

Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü havacılık terminolojisiyle harmanladıkları kısa bir filmle kutladı. Kampüs içinde sergilenen bir savaş uçağının önünde çekilen çalışma, telsiz ve kule konuşmaları üzerinden Cumhuriyet coşkusunu sektörel dile taşıdı.

Filmin kurgusu ve kullanılan kodlar:

Yapım, uçuş ekibinin kokpit ve kule diyalogları üzerinden kurgulandı. Kule, kalkış izni verirken tarihsel göndermeleri havacılık kodlarıyla duyurdu: Cumhuriyet 1-0-3 uçuş çağrı adı olarak kullanıldı; rüzgâr anonsunda Rüzgâr 2-9 ifadesiyle 29 Ekim’e atıf yapıldı ve altimetre göstergesi için Altimetre 1-9-2-3 verilerek 1923 yılı sembolik biçimde vurgulandı. Bu dizilim, havacılık jargonunu tarihi sembollerle birleştiren yaratıcı bir anlatım sağladı.

Mesajı ve izleyici tepkisi:

Film, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuna gönderme yapan ifadelerle noktalanıyor; kule telsizinden pilotlara yöneltilen 'Sen hep göklerdesin. Nice yüz yıllara' mesajı izleyicilerden beğeni topladı. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin dijital çağın diliyle hazırladığı bu çalışma, havacılık camiası ve sosyal medyada Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının dikkat çeken örneklerinden biri olarak geniş ilgi gördü.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HAVA ULAŞTIRMA KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ, CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA HAVACILIK TERİMLERİNİ TARİHİ SEMBOLLERLE HARMANLAYAN ANLAMLI BİR KISA FİLME İMZA ATTI.