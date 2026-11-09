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Havran civarında iki aracın çarpışması can aldı: bir ölü, altı yaralı

Hallaçlar mevkiindeki kazada 45 HB 29300 ve 10 P 66650 plakalı araçlar çarpıştı; 10 P 66650'de 15 kişi vardı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Havran civarında iki aracın çarpışması can aldı: bir ölü, altı yaralı

Havran'da trafik kazasında can kaybı ve çok sayıda yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde, Balıkesir-Edremit kara yolu Hallaçlar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti ve olay yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 45 HB 29300 plakalı araç ile S.K. yönetimindeki 10 P 66650 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda önemli maddi hasar meydana geldi, olay yerinde adeta bir can pazarı yaşandı. 10 P 66650 plakalı araçta toplam 15 kişinin bulunduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlardaki yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ağır yaralılar dahil olmak üzere toplam 6 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Can kaybı ve soruşturma:

Kazanın ardından yapılan kontrollerde, araçlardan birinde bulunan Y.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Y.A.'nın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaralanan kişilerden 2'sinin 10 P 66650 plakalı araçta, diğer 4'ünün ise 45 HB 29300 plakalı araçta olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili Trafik ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı; yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayın oluşturduğu hasar ve yaralanmalar, bölgedeki trafik güvenliği tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

HAVRAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ...

HAVRAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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