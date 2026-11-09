Patlama Aliağa'daki HABAŞ demir-çelik fabrikasında: itfaiye yangına müdahale ediyor

Patlama haberi ve ilk durum:
Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Olayın müdahalesi:
Yangına müdahale çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından yürütülüyor; söndürme ve soğutma çabaları sürüyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler takip ediliyor.
Tesislerde görülen riskler:
Demir-çelik tesisleri yüksek ısı, eriyik metal ve yoğun ekipman kullanımı nedeniyle yangın ve patlama riskleri barındırır. Bu tür tesislerde müdahale, özel ekipman ve koordinasyon gerektirir; öncelik her zaman personel güvenliği ve çevreye verilen zararın azaltılmasıdır.
Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.
Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama
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