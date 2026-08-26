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Havsa'daki anız yangını otoyolda görüşü düşürdü

İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Havsa kesiminde çıkan anız yangını otoyolu duman altında bıraktı; itfaiye ve Karayolları ekipleri yangını söndürüp yolu açtı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 19:01

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Havsa'daki anız yangını otoyolda görüşü düşürdü

Havsa kesiminde anız alevleri:

İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Havsa bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, otoyolu yoğun dumanla kapladı. Alevlerin oluşturduğu duman görüş mesafesini düşürürken, yoldaki sürücüler kısa süreli zor anlar yaşadı.

Müdahale ve kontrol çalışmaları:

Yangına Havsa ve Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karayolları ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, hortumların ulaşamadığı noktalardaki alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin uzun süreli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı; ekipler bölgede soğutma ve yol güvenliği çalışmalarını sürdürdü.

Yol güvenliği ve soruşturma:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyol yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

İSTANBUL-EDİRNE OTOYOLU’NUN HAVSA KESİMİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, OTOBANI YOĞUN DUMAN ALTINDA...

İSTANBUL-EDİRNE OTOYOLU’NUN HAVSA KESİMİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, OTOBANI YOĞUN DUMAN ALTINDA BIRAKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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