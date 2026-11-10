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Kula’da genç sesler ve zeybeklerle Atatürk anıldı

Kula’da Atatürk, ölümünün 88. yıldönümünde çelenk sunumu, iki dakikalık saygı, 09.05 anı duruşu, öğrenci etkinlikleri ve zeybek gösterisiyle anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kula’da genç sesler ve zeybeklerle Atatürk anıldı

Anma töreni:

Manisa’nın Kula ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıldönümünde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Anma, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar tarafından iki dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05’i gösterdiğinde ilçede hayat adeta durdu; vatandaşlar bulundukları yerde saygılarını sunarak Atatürk’ü andı.

Programın içeriği:

Anma töreni, meydandaki kortej ve anma ritüelinin ardından Kula Kültür Merkezi’nde hazırlanan programla devam etti. Rafet Üçelli Ortaokulu tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Muhammet Akgün yaptı.

Programda öğrenciler şiirler seslendirdi, oratoryo gösterisi sahnelendi ve Atatürk’ün hayatı ile mücadelesini konu alan bir film gösterimi yapıldı. Ayrıca Atatürk’ün sevdiği eserlerden seçmeler çalınarak dinleyicilerle paylaşıldı.

Etkinliklerin kapanışı ve katılımcılar:

Günün finalinde yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve program, sergilenen zeybek gösterisi ile sona erdi. Törene Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet Savcısı Şeyma Özcan, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören ve programlar, Atatürk’ün anısına saygı ve genç kuşakların katılımıyla geçerken, ilçede gerçekleştirilen etkinlikler toplumun farklı kesimlerinden yoğun ilgi gördü.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÖLÜMÜNÜN...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÖLÜMÜNÜN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLENEN TÖREN VE PROGRAMLARLA ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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