Havza OSB yatırımlarla üretim kapasitesini artırıyor

Samsun’un sanayi ve üretim kapasitesini yükseltme hedefiyle geliştirilen Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bölge, toplam 128 sanayi parseliyle yatırımcılara sunulurken, doluluk oranı toplantıda paylaşılan verilere göre yüzde 35 seviyesine ulaştı.

Enerji altyapısına yönelen büyük yatırım:

Toplantıda öne çıkan gündem maddelerinden biri, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen trafo merkezi projesiydi. Projenin 140 milyon lira bedelle gerçekleştirildiği ve 200 MVA kapasiteye sahip olacağı bildirildi. Bu yatırımın, OSB içindeki sanayi tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamada önemli bir boşluğu doldurması ve bölgenin yatırım çekiciliğini artırması bekleniyor.

OSB Müdürlüğü tarafından yürütülen ilave alan elektrik altyapısı çalışmaları kapsamında dağıtım merkezi kurulumu, cadde aydınlatması uygulamaları ve mevcut tesislerin modernizasyonu gibi adımlar da atılıyor. Bu çalışmalar, hem üretim sürekliliği hem de enerji verimliliği açısından öncelikli görülüyor.

Çevre ve doğal gaz projeleriyle bütüncül planlama:

Bölgenin çevre altyapısına yönelik projeler de paralel şekilde ilerliyor. 500 metreküp/gün kapasiteli atık su arıtma tesisinin inşası tamamlanmış olup, şu anda test ve işletmeye alma süreçleri sürüyor. Ayrıca, Havza OSB’nin enerji altyapısını çeşitlendirecek doğal gaz bağlantı çalışmaları da devam ediyor; bu projenin hizmete alınmasının 2027 yılında planlandığı bildirildi.

Toplantıda, OSB’nin üretim kapasitesini ve yatırım çekme gücünü artırmaya yönelik saha talepleri ve yatırımcı beklentileri de ele alındı. Enerji, altyapı ve çevre yatırımlarının tamamlanmasının, boş parsel kullanımını hızlandırarak bölgeye yeni firmaların çekilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na; Havza Kaymakamı Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Şengül, Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş ve Havza OSB Müdürü Emre Kadiroğlu katıldı. Katılımcılar, tamamlanan ve planlanan projelerin bölgenin ekonomik dinamizmine olumlu yansıyacağını vurguladı.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAVZA OSB YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NDA, BÖLGEDEKİ MEVCUT YATIRIMLAR, ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE SANAYİCİLERDEN GELEN TALEPLER ELE ALINDI. TOPLANTIDA, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPIMI SÜRDÜRÜLEN 140 MİLYON LİRA BEDELLİ VE 200 MVA KAPASİTELİ TRAFO MERKEZİ YATIRIMI DEĞERLENDİRİLDİ. SÖZ KONUSU YATIRIMIN, OSB'NİN ENERJİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİREREK SANAYİ TESİSLERİNİN ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASINA KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR.