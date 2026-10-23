Havza'da engelli bireylerle sıcak kahvaltı buluşması

Havza bakım merkezindeki sakinler kahvaltıda buluştu

Samsun’un Havza ilçesinde, Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan engelli bireyler için ilçe merkezindeki bir kafede kahvaltı programı düzenlendi. Etkinlik, katılımcılara günlük bakımın dışında sosyal bir ortam sağlamayı amaçladı.

Programa kimler katıldı:

Programa Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halim Koç ile merkez personeli katıldı. Katılımcılar, engelli bireylerle ilgilenip sohbet ederek samimi bir ortam oluşturdu.

Etkinliğin amacı ve etkileri:

Programın öncelikli hedefi, sosyal etkileşimi artırmak ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemek olarak açıklandı. Katılımcılar, birlikte vakit geçirerek, bireylerin kendilerini ifade etmelerine ve olumlu anılar biriktirmelerine katkı sağladı.

Merkez Müdürü Neslihan Keskin etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Merkezimizde kalan bireylerimizin kendilerini mutlu, değerli ve güvende hissetmeleri bizim için çok önemli. Onların yalnızca bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, sosyal hayata katılımlarını artıracak etkinliklere de önem veriyoruz. Birlikte yapılan bu tür etkinlikler, bireylerimizin sosyalleşmelerine, kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve güzel anılar biriktirmelerine katkı sağlıyor. Bizler büyük bir aile olarak onların mutluluğu ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Programımıza katılarak bizlerle bir araya gelen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kahvaltı sırasında keyifli anlar yaşandı; katılımcılar buluşmanın önemini vurguladı ve etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE KALAN ENGELLİ BİREYLER İÇİN KAHVALTI PROGRAMI DÜZENLENDİ.