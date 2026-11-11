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Havza’da geleceğe nefes: 500 fidanla yeşil miras oluşturuluyor

Havza’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde Boyalıca Mahallesi'nde 500 fidan dikildi; protokol ve öğrenciler çevre bilincini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Havza’da geleceğe nefes: 500 fidanla yeşil miras oluşturuluyor

etkinlikte dikim ve amaçları:

Samsun’un Havza ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 500 fidan toprakla buluşturuldu. Bugün Fidan, Yarın Nefes sloganıyla gerçekleştirilen çalışma Boyalıca Mahallesi’nde, Gençlik Merkezi’nin üst tarafında yapıldı. Çalışmanın temel hedefi daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

katılımcılar ve vurgulanan konular:

Etkinliğe Havza Kaymakamı Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Havza Orman İşletme Şefliği yetkilileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler belirlenen alana fidanları dikerek can suyu verdi. Etkinlikte orman varlığının korunması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiği üzerinde duruldu.

geleceğe bırakılan kalıcı miras:

Havza’da dikilen 500 fidan ile ilçenin yeşil alanlarına katkı sağlanması ve bu fidanların geleceğe kalıcı bir miras bırakması hedefleniyor. Katılımcılar, ağaçlandırma çalışmalarının süreklilik ve bakım gerektirdiğini belirterek toplumun her kesiminin sürece dahil olmasının önemine vurgu yaptı.

HAVZA’DA 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

HAVZA’DA 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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