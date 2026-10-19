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Havza'da muhtarlar günü etkinliği: hizmet vurgusu ve ziyaretler

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle anıldı; Mehmetçik Meydanı'ndaki programda muhtarlar, güvenlik güçleri ve kurum temsilcileri yer aldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Havza'da muhtarlar günü etkinliği: hizmet vurgusu ve ziyaretler

Havza'da 19 Ekim muhtarlar günü töreni

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen tören, Mehmetçik Meydanı'nda başladı. Programa Havza Muhtarları Dernek Başkanı Adem Şahin ve ilçede görev yapan muhtarlar, İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma komutanlığı personelleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tören ve katılımcılar:

Programa katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti ve katılımcılar tören alanında bir araya gelerek günün anlam ve önemini paylaştı. Etkinlikteki katılım, muhtarlık kurumunun ilçe için taşıdığı önemi gözler önüne serdi.

Muhtarların rolü ve ziyaretler:

Törende konuşan Havza Muhtarları Dernek Başkanı Adem Şahin, muhtarlığın yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Şahin, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini, mahalle ve köylerdeki talep, ihtiyaç ve sorunları yakından takip ettiklerini belirtti. Muhtarlığın fedakârlık, özveri ve sorumluluk gerektiren bir görev olduğuna dikkat çekildi.

Törenin ardından Başkan Adem Şahin ve beraberindeki muhtarlar ilçe mezarlığını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinin tamamlanmasının ardından heyet, Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi'ni ziyaret ederek Muhtarlar Günü programını noktaladı. Etkinlik, muhtarların hem kamu kurumlarıyla ilişkisini güçlendirmeyi hem de vatandaşlara yönelik hizmet sorumluluğunu hatırlamayı amaçladı.

HAVZA’DA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAM

HAVZA’DA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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