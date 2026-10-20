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Hayırseverler iki Feriha Berksoy okulunu Manavgat'a kazandırıyor

Manavgat'ta Ahmet Uslu ve Ahmet Ali Kulaç'ın katkılarıyla Sorgun ile Pazarcı'ya 32 derslikli iki Feriha Berksoy okulu için protokol imzalandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hayırseverler iki Feriha Berksoy okulunu Manavgat'a kazandırıyor

Manavgat'ta iki yeni okul için protokol imzalandı:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek iki okul için Antalya Valiliği'nde protokol töreni gerçekleştirildi. İmzalanan protokolle eğitim altyapısına yeni yatırımlar kazandırılması amaçlanıyor.

Okulların özellikleri:

Protokol kapsamında Sorgun Mahallesi'nde inşa edilecek 32 derslikli Feriha Berksoy Ortaokulu ile Pazarcı Mahallesi'nde mevcut Manavgat 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu binasının yerine yapılacak 32 derslikli Feriha Berksoy İlkokulu planlandı. Feriha Berksoy Ortaokulunun toplam inşaat alanı 6 bin 661 metrekare, Feriha Berksoy İlkokulunun ise 6 bin 316 metrekare olacak şekilde projelendirildi.

Okullar, saha tanzimi ve çevre duvarları ile birlikte tamamlandıktan sonra İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Protokol törenine katılanlar:

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Manavgat İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz ile hayırseverler Ahmet Uslu ve Ahmet Ali Kulaç katıldı.

MANAVGAT İLÇESİNDE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA İNŞA EDİLECEK 2 YENİ OKUL İÇİN ANTALYA...

MANAVGAT İLÇESİNDE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA İNŞA EDİLECEK 2 YENİ OKUL İÇİN ANTALYA VALİLİĞİ'NDE PROTOKOL İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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