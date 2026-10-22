Hayme Ana öğrencilerinden huzurevi sakinlerine kişisel bakım ve güzellik desteği

Bilecik'te Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, huzurevi sakinlerine yönelik kişisel bakım ve güzellik hizmeti sundu. Etkinlik, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevinde gerçekleştirildi.

etkinliğin amacı ve kapsamı:

Uygulama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İyilik Var Platformu üzerinden oluşturulan 'Her Yaşta Bakımlı, Her Yaşta Güzel' iyilik talebi kapsamında düzenlendi. Öğrenciler ziyaret sırasında huzurevi sakinlerine saç, bakım ve kişisel hijyen destekleri vererek günlük yaşam kalitelerine katkı sağlamayı hedefledi.

katkı ve değerlendirmeler:

Etkinlikte görev alan öğretmenler ve öğrenciler, uygulamaların yaşlıların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olduğunu vurguladı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinliğin önemine değinerek, "Büyüklerimizin kendilerini değerli ve iyi hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, huzurevi sakinlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Organizatörler, benzer sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülmesinin planlandığını belirterek, kurumlar arası iş birliği ile yaşlı bakımına yönelik hizmetlerin çeşitlendirileceğini açıkladı. Etkinlik, hem öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sundu hem de huzurevi sakinlerine kısa süreli de olsa konforlu ve özenli bir bakım deneyimi sağladı.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM DESTEĞİ