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Hazine arazisini tarlaya çeviren zanlı jandarmaya yakalandı

Hatay Altınözü'nde jandarma, ormanlık hazine arazisinde kenevir ektiği belirlenen H.Z.'yi yakalayıp tutukladı; adreste esrar ve 56 kök skunk ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hazine arazisini tarlaya çeviren zanlı jandarmaya yakalandı

Operasyonun detayları:

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine 12 Ekim tarihinde Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, ormanlık alandaki hazine arazisine yasa dışı kenevir ektiği tespit edilen kişinin H.Z. olduğu belirlendi.

ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram kubar esrar ile 56 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

şüphelinin işlemleri:

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAPILAN ÇALIŞMALARDA, H.Z. İSİMLİ ŞAHSIN ORMANLIK ALANDAKİ HAZİNE ARAZİSİNE YASA DIŞI KENEVİR...

YAPILAN ÇALIŞMALARDA, H.Z. İSİMLİ ŞAHSIN ORMANLIK ALANDAKİ HAZİNE ARAZİSİNE YASA DIŞI KENEVİR EKTİĞİ TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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