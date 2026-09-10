Hazırlıklar sonlandı: Beşiktaş evinde Erzurumspor FK maçı için hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın evinde oynayacağı Erzurumspor FK karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamladı. Takım, maç öncesi son antrenmanını planlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman; saha içi yoğunluğu artırmaya yönelik kondisyon çalışmaları, dar alanda top kazanma becerilerini geliştiren 5'e 2 uygulamaları ve taktik ağırlıklı çift kale maç ile devam etti. Seans, duran top organizasyonları üzerinde yapılan çalışmalarla sonlandırıldı.

Hazırlığın anlamı:

Programın yapısı, takımın hem fiziksel dayanıklılığını korumaya hem de maç içi organizasyon ve geçişlerdeki uyumu artırmaya odaklandığını gösteriyor. Dar alandaki top kapma çalışmaları top kazanma ve hızlı hücuma dönme becerisini pekiştirirken, çift kale taktik maç oyuncuların saha düzeni ve pozisyon alışkanlıklarını test ediyor. Duran top çalışması ise olası set-piece anlarında etkinliği yükseltmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak yarınki maça ev sahibi avantajını kullanmak için çıkacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK İLE YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.