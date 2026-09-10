Bodrum FK yeni kadrosuyla evinde ilk 3 puanı hedefliyor

hazırlıklar ve atmosfer:

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında sahasında konuk edeceği Batman Petrolspor maçı için çalışmalarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik direktör Burhan Eşer önderliğindeki antrenmanlarda oyuncuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekiyor. Kulüp, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ilk 3 puanı kazanmayı ve ligde yukarı doğru bir ivme yakalamayı amaçlıyor.

transferler ve uyum süreci:

Eşer, takımın saha içi kurgusundan memnun olduğunu belirterek son bölgede sonlandırma konusunda eksikler olduğunu vurguladı: "Final paslarında ve tercihlerde sıkıntılarımız var". Teknik adam, transfer döneminde yaşanan hareketliliğin adaptasyon sürecini uzattığını ifade etti. Kamp döneminde 30 kişilik kadrodan şu an için sadece 11-12 oyuncunun kaldığını, "16 oyuncu gitti, 17 yeni oyuncu geldi" diyerek büyük bir değişim yaşandığını aktardı. Bu rakamlar, hücum hattında kaybedilen oyuncuların yerlerine yapılan takviyelerin her an uyum sorunu oluşturabileceğini gösteriyor.

Eşer, Habeşoğlu ve Pedro gibi oyuncuların ayrılışı sonrası yeni gelen isimlerin birbirlerini henüz tam tanımadıklarını belirtti ve "ön taraftaki oyuncuların adaptasyonuyla ilgili süreç devam ediyor" sözleriyle sabır gerektiğini vurguladı. Bu noktada takımın oyun felsefesi ve saha içi organizasyonun korunması, yeni oyuncuların görev paylaşımını hızla benimsemesine bağlı olacak.

maç hedefi:

Deneyimli teknik adam, Mardin maçından alınan olumlu sinyallere rağmen galibiyetin özgüveni artıracağını düşünüyor. Eşer, Batman Petrolspor'un ligde namağlup ve lider konumda olduğuna dikkat çekerek rakibin güçlü bir kadroya sahip olduğunu ancak Bodrum FK'nin saha ve seyirci avantajını kullanarak farklı bir reaksiyon ortaya koymak istediğini söyledi. "Sahaya bütün mücadelemizi yansıtıp ilk 3 puanımızı almak ve taraftarımızı sevindirmek istiyoruz," ifadeleri takımın hedefini özetliyor.

Özetle, Bodrum FK hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor; teknik ekip hem taktiksel eksikler üzerinde çalışıyor hem de yeni gelen oyuncuların uyumunu hızlandırmayı amaçlıyor. Taraftar desteğiyle evindeki maçta beklenen performansı sergileyip sezonun gidişatına olumlu bir yön vermek istiyor.

BODRUM FK, BATMAN PETROLSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR