Göztepe'nin hedefi: Adana Demirspor gibi bütçe aşımıyla düşmek istemiyoruz

taraftarlara açıklama: proje, oyun felsefesi ve hedefler

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Süper Lig'deki zorlu gidişatın ardından kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda taraftarların sorularını yanıtladı. Ankersen, dört yılı aşkın süredir yürüttükleri projenin üç ana unsuruna vurgu yaptı: farklı ve dikine oynayan bir oyun anlayışı, genç ve gelişime açık bir kadro yapısı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir kulüp modeli.

Ankersen, hedeflerinin sadece topa sahip olmak değil; yüksek tempolu, fiziksel güce dayalı ve geçiş oyununu merkeze alan bir futbol inşa etmek olduğunu belirtti. Kulübün yeniden Süper Lig'e taşınması için yapılan yatırımların ardından, uzun vadede kendi gelirleriyle ayakta durabilen bir yapı kurmayı amaçladıklarını söyledi ve İzmir'in gurur duyacağı bir yapılanma hedeflediklerini ifade etti.

mali yapı ve oyuncu satışı politikası:

Başkan, oyuncu satışlarının üç temel nedeni olduğunu açıkladı: finansal sürdürülebilirliği sağlamak, oyuncuların daha üst düzey liglere transfer olma taleplerini yönetmek ve kulübe gelen oyunculara sundukları gelişim hikayesinin güvenilirliğini korumak. Ankersen, Göztepe'nin operasyonel olarak her yıl 5-6 milyon Euro zarar ettiğini vurguladı ve bu açığın kapatılabilmesi için zaman zaman oyuncu satışlarının zorunlu olduğunu söyledi.

Bu çerçevede, bazı teklifler kulübün kadro istikrarını korumak amacıyla geri çevrildi. Ankersen, ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüpten gelen yüksek teklifin takım istikrarı için reddedildiğini; yazın da benzer büyüklükte teklifler aldıklarını ancak kadro dengesini gözeterek bazılarını kabul etmediklerini belirtti.

transfer sürecinin zorlukları ve planlama:

Transfer pazarının öngörülemezliğine dikkat çeken Ankersen, bazen yeni bir oyuncu alabilmek için önce birini satmak gerektiğini ve tercih edilen hedeflerin elden kaçabildiğini anlattı. Teknik ekip için en iyi çalışma koşullarını sağlayabilmek adına transferleri mümkün olduğu kadar sezon öncesi tamamlamaya çalıştıklarını, bu yıl da sezon öncesi kamplar başlamadan önce dört ya da beş oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını söyledi.

kadro derinliği, sakatlıklar ve uyum süreci:

Ankersen, mevcut sakatlıkların takımda eksiklikleri olduğundan daha belirgin hale getirdiğini belirtti. Kulübün elindeki derinliğin geçen sezona göre daha iyi olduğunu vurgulasa da kaleci, stoper ve takımın güvenilir orta saha oyuncusunun sakatlanmasının takım omurgasını yeniden kurma ihtiyacını doğurduğunu söyledi. Uyum ve yeniden düzenleme sürecinin zaman alacağını ifade etti.

avrupa hedefi ve teknik direktöre destek:

En büyük hedeflerinin Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğunu söyleyen Ankersen, geçen sezon son maçta verilen tartışmalı kararlar ve iç saha performansındaki düşüş olmasaydı bu hedefe daha yakın olunabileceğini belirtti. Avrupa'ya gitmenin tesadüf olmadığını, bunun için bütçesi kendilerinden çok daha yüksek takımlarla rekabet etmek gerektiğini vurguladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un projeye katkısına övgüde bulunan Ankersen, Stoilov'un bu yaz Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinden gelen teklifi Göztepe'ye bağlılığı nedeniyle reddettiğini ve kendisine tam destek verdiklerini söyledi.

Ankersen sözlerini kabul edilebilecek eleştiriler olduğunu belirterek noktaladı ve tekrar etti: Adana Demirspor gibi birkaç sezon bütçesinin üzerinde harcama yapıp ardından iki kez küme düşen bir modele dönüşmek istemiyorlar; bunun yerine önümüzdeki 5-10 yıl boyunca istikrarlı şekilde büyüyecek, tek bir kişinin desteğine bağımlı olmayan bir Göztepe inşa etmeyi hedefliyorlar.

RASMUS ANKERSEN: "ADANA DEMİRSPOR GİBİ OLMAK İSTEMİYORUZ"