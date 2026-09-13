Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe Gaziantep'e hareket ediyor

Fenerbahçe hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı:

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sonlandırdı. Antrenmanı Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştiren takım, akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

antrenmanın içeriği ve işleyişi:

Can Bartu Tesisleri'nde başlayan idman, ısınma uygulamalarıyla açıldı; ardından çabukluk ve koordinasyon egzersizlerine geçildi. Takım daha sonra pas çalışmalarına ağırlık verip, farklı bölümlerde taktiksel ve bireysel düzeyde çalışmalar yaptı. Çalışmanın akışı, maç temposuna hazırlık amacıyla planlı ve ölçülü bir program izledi.

takımın yolculuğu ve maç öncesi düzeni:

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan takım, hazırlık kampını sonlandırıp akşam saatlerinde Gaziantep’e gidecek. Teknik heyetin planı doğrultusunda yapılan idman, oyuncuların maç saatine hazır hale gelmesi için saha içi dengelerin korunmasına odaklandı. Kulüp, yarınki karşılaşmada sahaya koyacağı performansı hazırlık sürecinin bir ürünü olarak görüyor.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA GAZİANTEP FK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.