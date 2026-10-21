Hazırlıkta ihmale yer yok: Hasan Yıldız'tan birlik çağrısı

Hasan Yıldız, Erzurum'da afet hazırlığı çağrısı yaptı

20 Ekim 2026'da Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen "Afetlere Hazırlıkta Ortak Güç: Kamu, STK’lar, Gönüllüler" konferansına konuşmacı olarak katılan iş insanı, yapımcı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, afetlere hazırlığın toplumun tüm bileşenlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yıldız, deprem, sel ve yangınların hem Türkiye'de hem de dünyada ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, bu acıların azaltılmasının yolunun afetler gerçekleşmeden önce sorumluluk almaktan geçtiğini söyledi. Konuşmasında devlet, millet, iş dünyası, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin eşgüdümlü çalışmasının önemine vurgu yaptı.

güvenli yapılaşma ve denetim:

Yıldız, güvenli yapılaşmanın ve etkin denetimin hayati önem taşıdığını ifade ederek müteahhitlerden mühendislere, yapı denetim kuruluşlarından ilgili kamu birimlerine kadar herkesin görevini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasından öne çıkan bölümde Yıldız, "İnsan hayatını ilgilendiren hiçbir işte ihmale yer yoktur. Yapılarımız bilimsel ve teknik kurallara uygun inşa edilmeli, denetimler titizlikle ve tavizsiz yürütülmelidir." ifadelerini kullandı.

Bu vurgu, karar, malzeme ve imzaların arkasında her zaman insan hayatı bulunduğu hatırlatmasını içeriyordu; Yıldız, her meslek grubunun yaptığı işin hakkını vermesinin gerekliliğini ön plana aldı.

eğitim, tatbikat ve toplum bilinci:

Afet bilincinin ailede başlayıp okullarda, iş yerlerinde ve toplumun her alanında güçlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, eğitim ve düzenli tatbikatların önceliklendirilmesi gerektiğini kaydetti. İş dünyasını hazırlık çalışmalarına aktif katkı sunmaya çağıran Yıldız, somut hazırlıkların ve ortak eğitim programlarının toplumsal direnci artıracağını söyledi.

Konferansa eşi Şeymanur Yıldız ve bir buçuk yaşındaki kızı Alya Beyza Yıldız ile gelen Yıldız, aile üyelerinin dinleyiciler arasında olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi: "Böylesine önemli bir konferansın memleketim Erzurum’da düzenlenmesi benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu anlamlı buluşmaya eşim Şeymanur ve bir buçuk yaşındaki kızım Alya Beyza ile birlikte geldim. Onların da burada olması, bugün konuştuğumuz sorumluluğu bana bir kez daha hatırlattı. Her çocuğun güvenle büyüyebileceği bir gelecek için çalışmalıyız."

Yıldız, memleketi Erzurum’dan Türkiye’ye ve dünyaya dayanışma mesajı vererek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dedem yıllar önce bizlere, ‘Çocuklar, bu nasihatimi unutmayın; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman sahip çıkın. O bir dünya lideri, masum insanların sesidir’ demişti. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye sonsuz güveniyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki masumların sesi olduğuna inanıyoruz. Kamuda ve özel sektörde görevini layıkıyla yerine getirmeyenlere karşı dürüstlüğü, liyakati ve hesap verebilirliği savunuyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği için her nefeste Cumhurbaşkanımızın yanındayız."

Konferansı, Yıldız'ın vurguladığı gibi afet sonrası dayanışmanın afetler yaşanmadan önceki hazırlık süreçlerine de taşınması çağrısıyla son buldu: "Afetlerin sınırı yok; dayanışmamızın da sınırı olmamalı. Afetlerden sonra gösterdiğimiz birlik ve beraberliği, afetler yaşanmadan önce hazırlıkta da gösterelim. Çocuklarımıza güvenli şehirler, güçlü bir toplum ve umut dolu bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

İŞ İNSANI, YAPIMCI, YÖNETMEN VE YAZAR HASAN YILDIZ, 20 EKİM 2026’DA ERZURUM DEVLET TİYATROSU’NDA DÜZENLENEN “AFETLERE HAZIRLIKTA ORTAK GÜÇ: KAMU, STK’LAR, GÖNÜLLÜLER” KONFERANSINA KONUŞMACI OLARAK KATILDI.