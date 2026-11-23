Olayın ayrıntıları:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak’ta gerçekleşen olayda, 7 yaşındaki bir kız çocuğu yeni aldığı bisikletle sokakta gezerken park halindeki bir otomobile çarptı. Araçta oluşan küçük bir iz üzerine araç sahibinin yakınları çocuğun ailesini çağırmasını istedi. Olay kısa sürede gerildi; iddialara göre araçtan inen bir kişi çocuğun bisikletine el koydu ve daha sonra bir yakınının bisikleti defalarca yere vurduğu görüntülere yansıdı.

Çocuğun dedesi ve çevredeki esnaf olay sırasında müdahalede bulunduğunu belirtirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Küçük kızın bisiklete o gün ilk kez bindiği ve bisikletin mahalledeki bir esnaf tarafından hediye edildiği öğrenildi.

Görgü tanıklarının anlatımı:

Çocuğun dedesi Nazmi Sağlam, torununun olaydan sonra psikolojik olarak etkilendiğini ve okula gitmek istemediğini söyledi. Sağlam, gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı: "Bisikleti yerden yere vurmuşlar, torunumu hırpalamışlar. Benden 2 bin lira para istediler. Ben de 'Ne gerekiyorsa yapalım' dedim, kaportacıya götürürüz ama onlar 2 bin lira talep etti."

Dedeye göre araçtaki sürtme çok küçük bir iz bırakmıştı; Sağlam, torununun eve geldiğinde yoğun şekilde ağladığını ve olaydan sonra halen okuluna gitmediğini belirtti. Ayrıca şikâyetçi olacaklarını söyledi.

Esnafın müdahalesi ve görüntüler:

Olay anına tanık olan esnaflardan Cengiz Nayiboğlu, aracın içinde oğlunun bulunduğu kişinin çocuğa bağırıp hakaret ettiğini, çocuğun aile çağrılıncaya kadar bisikletine el konulduğunu aktardı. Nayiboğlu, "Kadın, çocuğun bisikletini kaldırıp defalarca yere vurdu" diye konuştu ve aracın aldığı zararın çok küçük olduğunu, bir gazlı bezle silinirse çıkacak kadar olduğunu ifade etti.

Başka bir esnaf olan Yavuz Selim Türkan da olayın kamera kayıtlarına yansıdığını, kadının bisikleti yere vurduğunu gördükten sonra çevredekilerin müdahale ettiğini söyledi. Türkan, bisikleti hediye eden kişinin fırındaki bir çalışan olduğunu ve çocuğun yeni bisikletini kullanırken çok üzüldüğünü anlattı. Esnaf grubu, çocuğun korkup ağlamasının kendilerini derinden etkilediğini belirtti.

Sonuç ve etkiler:

Görüntülerde, olaya karışan tarafların polis çağırdığı ve polisin "anlaşma yoluna gidin" yönünde arabuluculuk yaptığı ifade ediliyor. Dedesi, aracın tamir masraflarını üstlenmeyi teklif etmesine rağmen karşı tarafın 2 bin lira talep ettiği iddiasını yineliyor. Çocuğun psikolojisinin bozulduğu, aile tarafından şikâyetçi olunacağı bildirildi.

Olay, mahalle yaşamında küçük bir kazanın nasıl gerilime dönüştüğünü ve çocuklara yönelik davranışların toplumsal tepki doğurduğunu gösterdi. Mahalle sakinleri ve esnaf, benzer olayların yaşanmaması için daha dikkatli ve insan odaklı yaklaşımlar gerektiğini vurguladı.

Öne çıkan bilgiler: olay yeri Yeşilova Mahallesi Murat Taşer Sokak, mağdur 7 yaşındaki kız çocuğu, bisikletin hediye edildiği, tutulan görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığı ve dedenin şikâyetçi olacağı belirtilmiştir.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE BİSİKLETİYLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE SÜRTEN 7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA GÖSTERİLEN TEPKİ VE BİSİKLETİNİN DEFALARCA YERE VURULMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.