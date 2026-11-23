Olayın özeti:

Antalya Muratpaşa'da bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde bugün öğlen saatlerinde bir öğrencinin maket bıçağıyla yaralanmasıyla sonuçlanan olay, okul ve çevresinde paniğe yol açtı. 10. sınıf öğrencisi E.V.K. (17) ile sınıf arkadaşı N.D. (16) arasında meydana gelen saldırıda N.D. boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı; olayın ardından E.V.K. okuldaki 3. kattan atladı.

Olay anı ve ilk müdahale:

Olayın, Yüksekalan Mahallesi 546. Sokak'taki okul içinde, iddialara göre öğrencilerin birlikte bahçede dolaşmasının ardından tuvalete gitmeleriyle başladığı bildirildi. Anne Gamze D.'nin anlatımına göre E.V.K., N.D.'yi tuvalete çekti, kapı kilitli olduğu sırada N.D. arkasını döndüğü anda saldırı gerçekleşti. Her iki genç de sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; N.D. maket bıçağıyla yaralanmış, E.V.K. ise 3. kattan atlama sonucu yaralanmış olarak tedaviye alındı.

Olayı öğrenen veliler kısa sürede okula gelirken, okul yönetimi aileleri gelen öğrencilerin okuldan çıkmasına izin verdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve bölgedeki görgü tanıkları ile çevredeki kamera kayıtları incelenmeye alındı.

aileden açıklama ve öğrencinin durumu:

Olay sonrası Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelen anne Gamze D., kızının acil serviste tedavi gördüğünü belirtti ve saldırının beklenmedik olduğunu söyledi. Anne, 'Kızım o anda zaten bayılmış. Şu anda kızım acil serviste yatıyor' ifadelerini kullandı. Ayrıca maket bıçağının şah damarına yakın bir noktaya isabet ettiğini, doktorların 'şah damarına gelmeye 1 santimetre kalmış' dediğini aktardı.

Gamze D., saldırıyı gerçekleştirenin kızının sınıf arkadaşı olduğunu, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını ve kızının sadece iyi niyetinden dolayı tuvalete gitmeyi kabul ettiğini söyledi. 'Kızım sessiz sakin bir kızdı' diyen anne, okuldan ve öğretmenlerden memnun olduklarını da ifade etti ve benzer bir olayın başka öğrencilerin başına gelebileceği endişesini dile getirdi.

Yetkililer, olayın ayrıntılarını ve saldırının gerekçesini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hastanede tedavi altında olan öğrencilerin durumuna ilişkin resmi sağlık açıklamaları bekleniyor.

ANTALYA’DA BİR LİSEDE AYNI SINIFTA OKUDUĞU KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN MAKET BIÇAĞI İLE BOYNUNDAN, YÜZÜNDEN VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANAN KIZIN ANNESİ KONUŞTU.