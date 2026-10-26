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Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pirsultan ve Özgürlük'te vatandaş ve esnafla buluştu; pazarcılarla pazarlık yapıp bazı ürünlerde indirim sağladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hemşehrileriyle sokakta buluştu, pazarda fiyatların düşmesine aracılık etti

Şehitkamil'de mahallelerde direkt iletişim

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Pirsultan ve Özgürlük mahalleleri kapsamında gerçekleştirdiği sokak ziyaretlerinde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi. Mahalle sokaklarını dolaşan Yılmaz, hemşehrilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını not aldı, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yerinde temas yaklaşımıyla yürütülen ziyaretlerde kent yönetiminin öncelikleri, mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler ve hizmet planları konuşuldu. Vatandaşlar, gündelik yaşamı etkileyen altyapı, temizlik ve hizmet taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu; esnaf ise pazarın işleyişi ve ekonomik beklentilerine dair görüşlerini paylaştı.

çözümü yerinde üretiyoruz:

Yılmaz, belediyecilik anlayışının yalnızca makam odasında plan yapmakla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Ziyarette aktarılan taleplerin sahada tespit edilip hızlıca çözüme bağlanmasının önemine dikkat çekti ve Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet götürme hedefine bağlı kalacaklarını belirtti. Belediye olarak öncelikli çalışmaların sürdüğünü ve planlanan projelerin takip edildiğini ifade etti.

Vatandaşlarla birebir kurulan iletişimin hem sorunların doğru tespiti hem de çözüm süreçlerinin hızlanması açısından belirleyici olduğunu söyleyen Yılmaz, mahalle ziyaretlerinin bu amaçla düzenli olarak devam edeceğini aktardı.

pazaryerinde fiyat indirimi:

Pirsultan gezisinin ardından Özgürlük Semt Pazaryeri'ni ziyaret eden Yılmaz, tezgâhları tek tek gezerek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın iş durumu ve tüketici şikayetleri üzerine esnafla pazarlıklara giren Yılmaz, bazı ürünlerde fiyatların düşürülmesine yönelik anlaşmalar sağladı.

Samimi ve esprili görüntülerin ortaya çıktığı pazaryeri ziyaretinde Yılmaz, hem esnafın emeğini hem de vatandaşın bütçesini gözeten bir tutum sergiledi; ziyaret sırasında söylediği 'Bu gidişle beni pazara almayacaklar. Hemşehrimizin cebini de esnafımızın emeğini de düşünüyoruz' sözü dikkat çekti.

Belediye yetkilileri, mahalle buluşmaları ve pazaryeri ziyaretlerinin, hem hizmet önceliklerinin belirlenmesi hem de yerel ekonominin korunması açısından düzenli bir araç olarak kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA PİRSULTAN VE ÖZGÜRLÜK...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA PİRSULTAN VE ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLAR VE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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