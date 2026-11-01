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Hemşerileriyle buluştu: Akçadağ belediye başkanı Malatya günleri'nde

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, İstanbul'da düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Günleri'nde Akçadağ standını temsil ederek hemşerileriyle buluştu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hemşerileriyle buluştu: Akçadağ belediye başkanı Malatya günleri'nde

Akçadağ standında yoğun katılım:

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, İstanbul'da bu yıl sekizincisi düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Günleri açılış programına katılarak hemşerileriyle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Akçadağ standında ziyaretçileri karşıladı ve ilçenin tanıtımına yönelik görüşmeler yaptı.

Stant ziyaretleri ve konuk buluşmaları:

Ulutaş, stantta Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte hemşerileri ağırladı; ayrıca bölgede yer alan diğer ilçe stantlarını da ziyaret ederek ziyaretçilerle sohbet etti. Organizasyon sırasında Hababam Sınıfı oyuncularını da ağırlayan Ulutaş, konuklarla hatıra fotoğrafları çekildi.

Etkinliğin önemi ve teşekkürler:

Ulutaş, Malatya'nın kültürünü, geleneklerini ve değerlerini tanıtmayı amaçlayan organizasyonun önemine vurgu yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, Malatya ve Akçadağ’ın tanıtımına katkı sunan tüm ilçe belediyelerine başarılar diledi.

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ, MALATYA GÜNLERİ&#039;NE KATILDI

AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANI ULUTAŞ, MALATYA GÜNLERİ'NE KATILDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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