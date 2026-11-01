Malatya'yı yeniden yazıyoruz: yatırım, dayanışma ve ziyaret çağrısı

Başkan Er: Malatya yeni yüzüyle tanıtılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde kentin yeniden inşa sürecini ve yapılan yatırımları paylaştı. Etkinlikte; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ve çok sayıda siyasi temsilci, belediye başkanı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

Başkan Er konuşmasında, "Biz sadece depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Malatya yeniden ayağa kalktı ve daha da güzelleşti" ifadelerini kullanarak hem yapılanları özetledi hem de hemşehrilerini şehri görmeye davet etti.

Şehircilikte yön: çok merkezli, erişilebilir kent:

Er, yeniden yapılanma sürecinin yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmadığını vurguladı. Şehircilik anlayışının değiştiğini belirterek Kernek, Kışla, İnönü, Fuzuli ve Çarmuzu gibi bölgelerin yeniden canlandırıldığını; yeni konutlar, iş yerleri, çarşılar ve meydanlarla kentin hayat bulduğunu söyledi. Ayrıca yeni çevre yolları, kuşak yolları ve geniş ulaşım aksları ile daha dengeli bir yerleşim modeline geçildiğini aktardı.

Başkan Er, kentin ulaşım vizyonu açısından önem taşıyan raylı sistem projesinin de onaylandığını belirterek bu projenin şehir içi bağlantılara katkı sağlayacağını kaydetti.

Altyapı, su güvenliği ve sosyal dönüşüm:

Altyapı çalışmalarına sıkça değinen Er, Malatya'da kullanılan eski altyapıların yenilendiğini ve bunun için yaklaşık 35 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını açıkladı. Çalışmaların büyük bölümünün yer altında yürütüldüğüne dikkat çeken Er, çevre yatırımları kapsamında atık suların arıtılmadan doğaya bırakılmayacağı bir sistem kurduklarını ve bunun için büyük ölçekli bir biyolojik arıtma tesisi inşa ettiklerini söyledi.

Su güvenliğine yönelik başlatılan projeyi de anlatan Başkan Er, Malatya'nın susuz kalma riskine karşı 70 milyon avro kaynak sağlandığını ve Fırat Havzası'ndan alınacak suyun arıtılarak kentin kullanımına sunulacağını belirterek bunun Malatya'nın 100 yıllık içme suyu ihtiyacını güvence altına alacağını vurguladı.

Sadece fiziki altyapı değil, sosyal hayatın canlandırılması yönünde de adımlar atıldığını söyleyen Er, 4 milyar lira tutarındaki spor yatırımlarından, yeni nesil akıllı kütüphanelere kadar birçok projenin hayata geçirildiğini; vatandaşların kısa yürüme mesafesinde spor salonları, sosyal tesisler ve kütüphanelere ulaşabileceği bir şehir hedeflediklerini ifade etti.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve çağrı:

Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında, "Biz deprem konutları yapmadık, geleceğin şehirlerini inşa ettik" diyerek yürütülen yeniden inşa çalışmalarının niteliğine dikkat çekti ve kentin yeni yüzünün tüm Türkiye'ye tanıtılması gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını ileterek Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı ve korunması için bakanlık çalışmaları devam edeceğini belirtti ve yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise deprem sonrası süreci "hüzün gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına dönüştüğü" bir evre olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya duyduğu ilgiye vurgu yaptı. MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ise organizasyonun Malatyalı esnafın katılımıyla yürütüldüğünü ve tanıtım alanındaki esnafın yaklaşık yüzde 60'ının Malatyalı olduğunu kaydetti.

Programın sonunda Başkan Sami Er, İstanbul Valisi Davut Gül ve Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte açılan stantları gezerek hemşehrilerle görüştü. Er, Malatya'yı ziyaret eden herkesi "yepyeni yüzüyle" kenti görmeye davet etti ve Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını, güzelleştiğini ve yeniden hayat bulduğunu yineledi.

BAŞKAN ER: "MALATYA YENİDEN AYAĞA KALKTI, DAHA DA GÜZELLEŞİYOR"