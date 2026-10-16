HepsiAd'in yapay zekası reklam yatırımlarını 30 kata kadar satışa dönüştürüyor

HepsiAd ile perakende medya yeni bir eşik atladı

HepsiAd, perakende medya alanında sunduğu yeniliklerle markaların Hepsiburada platformundaki hedef kitleye ulaşma biçimini genişletiyor. Şirketin açıklamasına göre platform, 14 ayrı kanal üzerinden Hepsiburada'nın aylık 210 milyondan fazla ziyaretçisine erişim sağlayarak, reklam ve müşteri içgörülerini alışveriş yolculuğunun tüm aşamalarına taşımayı hedefliyor.

Yenilenmiş yapay zeka destekli reklam ürünleri, hem bilinirlik hem performans odaklı kampanyaların aynı ekosistem içinde kurulmasına izin veriyor. HepsiAd ekosistemi yalnızca Hepsiburada ile sınırlı kalmayıp, dünya çapında içerik platformlarından HBO Max Türkiye'deki reklam alanlarını da kapsıyor.

yeni Sponsorlu Ürün modeli ve dönüşüm skoru:

HepsiAd'in yenilenen Sponsorlu Ürün reklam modeli, yapay zeka tabanlı hedefleme mekanizmalarıyla ürünleri doğru müşteri segmentleriyle eşleştiriyor. Bu modelde sunulan Dönüşüm Skoru, ürünlerin reklam performans potansiyelini göstererek satıcılara hangi ürünlere öncelik verileceği konusunda veri odaklı karar alma olanağı sağlıyor.

Açıklamada, Dönüşüm Skoru yüksek ürünlerin reklamlarda diğerlerine kıyasla 4 kata kadar daha yüksek satış performansı gösterebildiği, satıcıların bu sayede reklam yatırımlarını daha etkin yönlendirebildiği belirtildi. Yeni altyapının satıcılara reklam harcamalarını satışa dönüştürme kapasitesini artırdığı ve reklam yatırımından elde edilen getirinin 30 kata kadar çıkabildiği vurgulandı.

KOBİ'lere erişim, kampanya dönemleri ve performans verileri:

Platformun önemli bir büyüme alanı olarak öne çıkan self-service çözümler, KOBİ'lerin reklam teknolojilerine daha kolay erişimini amaçlıyor. Bu model, işletmelerin kampanyalarını hızlıca oluşturup yönetmesine imkan tanırken reklam teknolojilerinin daha geniş bir kitle tarafından kullanılmasını destekliyor. Şirket, yeni Sponsorlu Ürün çözümünün 2026'da devreye alındığını ifade etti.

HepsiAd ve Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Onur Gargılı ise kampanya dönemlerindeki etkiden söz ederek, "Türkiye’de alışverişin en yoğun olduğu dönem olan Kasım ayına hız kesmeden, büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. HepsiAd çözümlerimizin markalara sağladığı güçlü katkının, özellikle Efsane Kasım gibi dev kampanya dönemlerinde ne kadar görünür hale geldiğini rakamlar da doğruluyor." dedi.

Gargılı'nın paylaştığı performans verilerine göre 2025 Efsane Kasım döneminde HepsiAd çözümlerini kullanan markaların reklam yatırımları, 2024'e kıyasla %137 artarken; platformun sağladığı ROAS değerlerinde %25 yükseliş ve App Masthead alanında 2,2 milyar TL etkileşim kaydedildi. Bu veriler, perakende medya yatırımlarının kampanya dönemlerinde yaratabileceği etkiyi somut olarak gösteriyor.

HepsiAd'in sunduğu çok kanallı yapı, influencer iş birliklerinden televizyon ve açık hava kampanyalarına; site içi sponsorlu reklamlardan video çözümlerine kadar uzanan seçeneklerle markalara hem görünürlük hem de doğrudan satış odaklı performans sağlama imkânı sunuyor. Platformun yapay zeka destekli hedefleme ve skorlaması, reklam harcamalarının satışa dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, HepsiAd'in yenilenen ürünleri ve altyapısı, reklam yatırımlarının verimliliğini artırmayı, satıcıların kampanya performansını geliştirmeyi ve özellikle yoğun kampanya dönemlerinde markalara daha etkili temas noktaları yaratmayı hedefliyor.

HEPSİAD VE PAZARLAMA ÇÖZÜMLERİ BAŞKAN YARDIMCISI ONUR GARGILI