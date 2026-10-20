Her gün taze püre: Bursa'daki dev karıncayiyenin özel menüsü

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde günlük özen: dev karıncayiyenin menüsü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev karıncayiyen için hazırlanan mama her gün taze olarak hazırlanıyor ve hayvanın ağız yapısına uygun püre kıvamına getiriliyor. 1998 yılından bu yana ziyaretçi kabul eden hayvanat bahçesi, hayvanların sağlıklı beslenmesi ve yaşam koşullarına özel önem veriyor.

Mamanın içeriği ve hazırlanışı:

Hayvanat bahçesinde dev karıncayiyen için kullanılan malzemeler arasında dana yüreği, köpek maması, yoğurt, bal, elma, armut, muz, yulaf ezmesi ve yağsız, tuzsuz peynir bulunuyor. Hazırlanan malzemeler bir araya getirilip makinada yaklaşık 40 dakika boyunca işlenerek püre kıvamına getiriliyor. Türkiye'de sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan bu türün günlük menüsü taze veriliyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi Ziraat Mühendisi Berkay Durmaz, uygulanan programa ilişkin olarak ek malzeme bilgisini şu şekilde aktarıyor: dana yüreği, köpek maması, yoğurt, bal, elma, armut, muz, yulaf ezmesi, yumurta ve yağsız, tuzsuz peynir kullanıyoruz. Bu ürünleri püre kıvamına getirene kadar karıştırıyoruz.

Neden püre veriliyor ve beslenme gerekçesi:

Dev karıncayiyenin uzun burnu, dikkat çeken kuyruğu ve yaklaşık yarım metreyi bulan yapışkan dili türün karakteristik özellikleri arasında yer alıyor. Doğal yaşamında güçlü koku alma duyusunu kullanarak günde 30 bine kadar karınca tüketebilen bu hayvanın, hayvanat bahçesindeki beslenmesinde ağız yapısı ve besin ihtiyaçları ön planda tutuluyor.

Püre hâlde mama verilmesinin temel nedeni ise bu türün ağız yapısıdır; diş ve çene kasları olmadığından katı yiyecekleri çiğnemek yerine daha yumuşak kıvamda besinleri tüketmeleri gerekiyor. Durmaz, herkesi Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki dev karıncayiyenleri ziyaret etmeye davet ediyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki bu günlük hazırlık, türüne özgü bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik örnek uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor ve hayvan bakımında süreklilik ile titizliğin önemini gösteriyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA HAYVANAT BAHÇESİ’NDEKİ DEV KARINCAYİYEN İÇİN DANA YÜREĞİNDEN MEYVEYE UZANAN ÖZEL MAMA HER GÜN TAZE HAZIRLANIYOR VE 40 DAKİKA PÜRE HALİNE GETİRİLİYOR.