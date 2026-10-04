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Her sabah 8 kilometre yürüyüp çayını içmeye giden Bayram dedenin ritüeli

Adana Kozan'da yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, her sabah yaklaşık 8 kilometre yürüyerek kıraathaneye gidiyor; sağlığını yürüyüş ve beslenmeyle koruyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Her sabah 8 kilometre yürüyüp çayını içmeye giden Bayram dedenin ritüeli

Günlük yürüyüşüyle dikkat çeken bir yaşam:

Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, yaklaşık 15 yıldır aynı kıraathanenin müdavimi. Her sabah saat 08.00'de evinden çıkarak kıraathaneye ulaşmak için yaya olarak bir yönde 4 kilometre kat ediyor; gidiş-dönüş toplamında ise yaklaşık 8 kilometre yürümüyor. Ersin'in bu düzenli rutini, çevresindekilerin ilgisini çekiyor ve kent yaşamında nadir rastlanan bir hareketlilik örneği oluşturuyor.

Rutin, beslenme ve sağlık alışkanlıkları:

Bayram Ersin günlük yaşamında hareketi ön planda tutuyor. Esnafa selam vererek yaptığı sabah yürüyüşünü hem sohbet hem de spor olarak görüyor. Ersin, evlilik hayatından bahsederken eşi Lütfiye Ersin'i 2007 yılında kaybettiğini belirtiyor. Sağlığını yürüyüşe ve beslenmesine borçlu olduğunu söyleyen Ersin, 'Salatalı yumurta, sağlıklı beslenirim' diyerek yemek tercihlerini açıklıyor. Çok nadir ilaç kullandığını ve hastaneye yılda bir kez gittiğini vurguluyor.

Aile bağları ve kıraathanedeki yeri:

Ergin ailesi geniş: Ersin, 5 kız, 5 erkek olmak üzere 10 çocuk babası ve haberde verilen bilgiye göre 34 torun sahibi. Kendi ifadesinde ise torun sayısına dair esprili bir tahminle 'Torun 50 kadar var herhalde' demesi, topluluk içinde sevilen ve şakacı bir figür olduğunu gösteriyor. Kıraathanenin diğer müdavimleri de Ersin'i genç ve dinamik buluyor; İbrahim Aydın, 'Bayram dedeyi yıllardır tanırım. İyi bir insan, kendi halinde biridir' diyor.

Kıraathanede bulunan İsmail Bulduk ise Ersin'in yürüyerek gelişi hakkında, 'Maşallah deriz... Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz. Bize 'Kendinize iyi bakın, boğazınızı esirgemeyin, yürüyüş yapın' diye nasihat eder' sözleriyle yaşlı adamın çevresine moral verdiğini aktarıyor.

Toplum gözünde Bayram Ersin'in düzenli yürüyüşü ve sohbetleri, hem yaşlılık algısını hem de günlük yaşamdan kopmamanın örneğini sunuyor. Onun tavsiyesi, basit ama etkili: hareket et ve beslenmene dikkat et.

BAYRAM ERSİN

BAYRAM ERSİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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