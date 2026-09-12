STM sahada milli otonom savunma yeteneklerini doğruladı

STM sahada milli otonom çözümlerini doğruladı
STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni otonom sistemler, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini sergiledi. Yapılan denemelerde Avcı Dron TUNGA-X görev alırken, kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ile NEST Akıllı Yuva Sistemi entegrasyonu sahada değerlendirildi. Ayrıca TOGAN‑M ve TOGAN/SpecDrone kombinasyonları sinyal istihbaratı görevlerinde test edildi.
Avcı dron TUNGA-X ve tehdit İHA'larla mücadele:
Testlerde öne çıkan unsur, tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetlerinin sahada doğrulanması oldu. TUNGA-X, tehditleri algılama ve hedefe yönelik tepki süreçlerinde farklı senaryolarda kullanılarak otonom operasyon yeteneklerini gösterdi.
TOGAN, NEST ve sinyal istihbaratı entegrasyonları:
TOGAN ile NEST Akıllı Yuva Sistemi entegrasyonu kritik tesis gözetlemesinde kesintisiz ve uzaktan izleme imkânı sundu. TOGAN‑Mnin akıllı yuva ile çalışması ile birlikte, TOGAN/SpecDrone entegrasyonları sinyal istihbaratı ve keşif-gözetleme görevlerinde farklı kullanım senaryolarında test edilerek doğrulandı.
Gerçekleştirilen saha testleri, Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif-gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümlerinin operasyonel beklentileri karşıladığını ortaya koydu.
STM TARAFINDAN MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLEN YENİ OTONOM SİSTEMLERİ, TEST EDİLDİ. TESTLERDE; TEHDİT İHA’LARA KARŞI RADAR DESTEKLİ TESPİT, TAKİP VE İMHA KABİLİYETİNE SAHİP AVCI DRON TUNGA-X GÖREV YAPARKEN, KRİTİK TESİSLERİN UZAKTAN VE KESİNTİSİZ GÖZETLENMESİNE YÖNELİK TOGAN VE NEST AKILLI YUVA SİSTEMİ ENTEGRASYONU DA SAHADA TEST EDİLDİ.
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