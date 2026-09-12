Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

STM sahada milli otonom savunma yeteneklerini doğruladı

STM, milli TUNGA-X, TOGAN ve NEST entegrasyonlarını saha testlerinde doğruladı; radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetleri başarıyla gösterildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 17:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

STM sahada milli otonom savunma yeteneklerini doğruladı

STM sahada milli otonom çözümlerini doğruladı

STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni otonom sistemler, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini sergiledi. Yapılan denemelerde Avcı Dron TUNGA-X görev alırken, kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ile NEST Akıllı Yuva Sistemi entegrasyonu sahada değerlendirildi. Ayrıca TOGAN‑M ve TOGAN/SpecDrone kombinasyonları sinyal istihbaratı görevlerinde test edildi.

Avcı dron TUNGA-X ve tehdit İHA'larla mücadele:

Testlerde öne çıkan unsur, tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetlerinin sahada doğrulanması oldu. TUNGA-X, tehditleri algılama ve hedefe yönelik tepki süreçlerinde farklı senaryolarda kullanılarak otonom operasyon yeteneklerini gösterdi.

TOGAN, NEST ve sinyal istihbaratı entegrasyonları:

TOGAN ile NEST Akıllı Yuva Sistemi entegrasyonu kritik tesis gözetlemesinde kesintisiz ve uzaktan izleme imkânı sundu. TOGAN‑Mnin akıllı yuva ile çalışması ile birlikte, TOGAN/SpecDrone entegrasyonları sinyal istihbaratı ve keşif-gözetleme görevlerinde farklı kullanım senaryolarında test edilerek doğrulandı.

Gerçekleştirilen saha testleri, Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif-gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümlerinin operasyonel beklentileri karşıladığını ortaya koydu.

STM TARAFINDAN MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLEN YENİ OTONOM SİSTEMLERİ, TEST EDİLDİ. TESTLERDE; TEHDİT...

STM TARAFINDAN MİLLİ OLARAK GELİŞTİRİLEN YENİ OTONOM SİSTEMLERİ, TEST EDİLDİ. TESTLERDE; TEHDİT İHA’LARA KARŞI RADAR DESTEKLİ TESPİT, TAKİP VE İMHA KABİLİYETİNE SAHİP AVCI DRON TUNGA-X GÖREV YAPARKEN, KRİTİK TESİSLERİN UZAKTAN VE KESİNTİSİZ GÖZETLENMESİNE YÖNELİK TOGAN VE NEST AKILLI YUVA SİSTEMİ ENTEGRASYONU DA SAHADA TEST EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 12 metreye sığmayan isimler: sağlıkçılar Gazze'deki çocukları andı
images

Şimşek bolu’da sanayici ve teşkilatla istişare etti
images

İsimler 12 metrelik pankarta sığmadı: Kayseri'de Gazze'de ölen çocuklar anıldı
images

Gaziosmanpaşa'da çocuklara 10 tonluk dondurma şöleni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fransa'nın set hakimiyeti sahaya yansıdı: Türkiye 3-0 mağlup

Kışın şehirle buluşması: Kuşadası'nda yaban domuzları yerleşime girdi

Samsun'dan Glasgow çıkarması: OMÜ 10 protokolle uluslararasılaşmasını pekiştirdi

Kayseri'de 12 metreye sığmayan isimler: sağlıkçılar Gazze'deki çocukları andı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor