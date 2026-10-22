Şarköy zeytinyağına üretim ve markalaşma odaklı yol haritası

Çalıştay ve program kapsamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün programı kapsamında Tekirdağ’ın odak ürünü olarak seçilen Şarköy zeytinyağı için kapsamlı bir ürün analiz çalıştayı düzenlendi. Etkinlik, bölgesel üretimin niteliğini artırmaya ve zeytinyağının pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik adımların planlanmasını amaçladı.

katılım ve organizasyon:

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Şarköy Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, üreticiler, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı. Katılımcı profili, saha deneyimi ile teknik ve kurumsal bakış açılarını bir araya getirdi.