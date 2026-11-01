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Hersek Lagünü kuş gözlem alanı bakım ve devir çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Hersek Lagünü'ndeki kuş gözlem alanı, işletme devri ve planlanan bakım çalışmaları nedeniyle Yalova Altınova'da geçici olarak ziyarete kapatıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Hersek Lagünü kuş gözlem alanı bakım ve devir çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Hersek Lagünü'nde ziyaret yasağı:

Yalova'nın Altınova ilçesindeki 167 hektarlık Hersek Lagünü sınırlarında yer alan kuş gözlem merkezi, geçici olarak ziyarete kapatıldı. Bölge, özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen göçmen kuş yoğunluğu ile biliniyor ve alanda 235 kuş türü kayıtlı bulunuyor.

Lagünde zaman zaman flamingoların da konakladığı kaydediliyor; gözlem merkezinin kapanması doğa ve kuş gözlemi meraklılarının ziyaret planlarını etkiledi. Kapatma kararı, alanın güvenliği ve yapılacak çalışmalara hazırlık amacıyla alındı.

Kapanmanın gerekçesi ve yürütülecek işlemler:

Altınova Belediyesi tarafından işletilen kuş gözlem merkezi ve çevresinin işletmesinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kiralama işlemi sonrasında başka bir firmaya devredilmesi bekleniyor. Devir öncesinde alanda gerekli kontrollerin yapılması ve belediye tarafından ihtiyaç duyulan tadilatların tamamlanması planlanıyor.

Bu süreçte güvenlik ve bakım çalışmaları için tedbir amaçlı olarak kuş gözlem kulesi ve çevresindeki ziyaret erişimi sınırlandırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın yeniden faaliyete açılması öngörülüyor.

Ziyaretçi akışı ve belirsiz açılış tarihi:

Kapatma kararından haberdar olmayan bazı vatandaşlar bölgeye geldiklerinde girişin kapalı olduğunu görüp alandan ayrıldı. Yetkililer, alanın ne zaman tekrar ziyarete açılacağına dair kesin bir tarih açıklamadı; açılış, devrin tamamlanması ve gerekli bakım işlerinin bitirilmesine bağlı olacak.

Hersek Lagünü&#039;ndeki kuş gözlem alanı ziyarete kapatıldı

Hersek Lagünü'ndeki kuş gözlem alanı ziyarete kapatıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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