Kayseri'nin trafik yükünü hafifletecek Kartal Katlı Kavşağı'nda yüzde 70'e ulaşıldı

Kartal Katlı Kavşağı'nda güncel durum ve yürütülen çalışmalar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent ulaşımında önem taşıyan Kartal Katlı Kavşağı Projesi şantiye alanında düzenlenen bilgilendirme toplantısında projede gelinen aşamaları, teknik ilerlemeyi ve planlanan takvimi paylaştı. Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, yüklenici ve müşavir firma yetkilileri katıldı.

Projede gelinen seviye ve saha çalışmaları:

Büyükkılıç, çalışmalara iki yıldır aralıksız devam edildiğini belirterek proje ilerlemesinin artık somut rakamlarla izlenebildiğini söyledi. Başkan, beton imalatlarında ilerlemenin yüzde 90'ın üzerinde olduğunu, saha çalışmalarında ise projenin genel ilerlemesinin yüzde 70 seviyelerine ulaştığını ifade etti.

Projenin altyapı ve üstyapı verileri şu şekilde paylaşıldı: bağlantı yolları dâhil toplam 168 bin metrekare çalışma alanı, 2 bin 510 adet fore kazık, yaklaşık 42 bin metre kazık uzunluğu, toplam tünel uzunluğu 445 metre, 3 adet alt geçidin toplam uzunluğu 230 metre, dökülen beton 13 bin 200 metreküp, kullanılan demir 1.500 ton ve yapılan kazı miktarı 191 bin metreküp. Ayrıca projede 3 adet yaya altgeçidi, 8 adet yürüyen merdiven, 4 adet asansör, 370 metre yatay sondaj ile 2 adet 24 metre derinlikli terfi merkezi yer alıyor.

Mali yapı, takvim ve teknik garanti:

Başkan Büyükkılıç, projenin finansmanında Dünya Bankası kredisi bulunduğunu ve projenin bütçesinin hazır olduğunu vurguladı. Hakedişlerin Büyükşehir ekibi tarafından incelendiğini, İLBANK ve Dünya Bankası onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından ödemelerin yapıldığını belirtti; bu nedenle mali kaynak sıkıntısı yaşanmadığını söyledi. Büyükkılıç yatırımın büyüklüğünü 1,5 milyar TL civarında olarak nitelendirdi.

Resmi sözleşme süresi olarak proje bitiş tarihi 2027 Haziran olarak gösterilse de Başkan, yüklenici firmanın gayretleri ve yapılan planlama doğrultusunda, mücbir sebep olmaması halinde projenin 2027 başında trafiğe açılabileceği beklentisini paylaştı.

İşçi hakları, koordinasyon ve sonraki adımlar:

Büyükkılıç, projede çalışan işçi ve emekçilerin haklarının korunmasına önem verildiğini, hiçbir hak ihlaline müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Yüklenici firma hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunan Başkan, sahada tespit edilen küçük ihmal ve eksikliklerin giderildiğini dile getirdi.

Yağmur suyu tahliyesi ve benzeri altyapı konularında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ufuk Sekmen'in teknik bilgi aktarımı yaptığı toplantıda, ilgili çalışmalara yönelik detaylı değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi. Başkan ayrıca proje süresince kamu kurumları, bakanlıklar ve milletvekilleriyle sağlanan uyum ve desteğe teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de projenin kentin trafiğini rahatlatacağını ve katma değer sağlayacağını ifade ederek, çalışmanın sözleşmeden önce halkın hizmetine açılmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi; proje takip edilmeye devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE GELİNEN SON DURUM, ÇALIŞMALARIN PLANLANAN TAKVİMİ VE PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.