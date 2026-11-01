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Bingöl'de ağaçlar sonbaharın renk paletini sergiliyor

Sonbaharla Bingöl'ün ağaçları yeşilden sarıya, sarıdan kırmızıya dönen tonlarla kenti renklendirdi; ortaya çıkan manzaralar fotoğraf için ideal.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl'de ağaçlar sonbaharın renk paletini sergiliyor

Bingöl'de sonbahar renkleri

Bingöl'de sonbaharın gelmesiyle ağaçlar farklı tonlara büründü. Yeşil yaprakların yerini sarı ve kırmızı tonları alırken kent genelinde dikkat çeken görsel bir zenginlik ortaya çıktı.

Doğada gözlenen geçişler:

Havaların soğumaya başlamasıyla yapraklardaki renk değişimi hızlandı. Dallarında birden fazla rengi barındıran ağaçlar, yeşilden sarıya, sarıdan kırmızıya uzanan kademeli geçişlerle sonbaharın karakterini sergiledi.

Kente kattığı estetik:

Ortaya çıkan manzaralar kente doğal bir estetik kazandırdı. Parklar ve yürüyüş alanları bu renklerle öne çıkarak mevsimin değişimini görsel açıdan ön plana çıkardı ve fotoğraf çekimleri için ideal ortamlar sundu.

BİNGÖL&#039;DE SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE AĞAÇLAR YEŞİL, SARI VE KIRMIZININ FARKLI TONLARINA...

BİNGÖL'DE SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE AĞAÇLAR YEŞİL, SARI VE KIRMIZININ FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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