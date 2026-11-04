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İTO meclis başkanlığına İsrafil Kuralay seçildi

İTO'nun 22. dönem meclis başkanlığına İsrafil Kuralay seçildi; başkan yardımcıları Hayrettin Ertemel ve Uğur Karadoğan, katip üye Recep Yeşilyurt oldu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İTO meclis başkanlığına İsrafil Kuralay seçildi

İTO meclis başkanlığına İsrafil Kuralay seçildi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 22'nci dönem meclis başkanlığına İsrafil Kuralay seçildi. İTO'dan yapılan açıklamaya göre seçim, Yönetim Kurulu ile aynı gün gerçekleştirilen yeni dönemin ilk meclis toplantısında yapıldı.

Toplantı ve oylama süreci:

İTO Meclis Salonu'ndaki oturum, meclisin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Mevlüt Yılmaz başkanlığında açıldı. Ardından meclis üyeleri, meclis başkanı ve başkanlık divanı için oy kullandı. Meclis başkanlığı için yarışan adaylar İsrafil Kuralay ve Rasim Bilgehan oldu; yapılan oylama sonucunda Kuralay yeni meclis başkanı seçildi.

Yeni başkanlık divanı:

Meclis Başkan Yardımcıları olarak Hayrettin Ertemel ve Uğur Karadoğan görevlendirildi. Meclis Katip Üyeliği koltuğuna ise Recep Yeşilyurt oturdu. Seçim sonuçları İTO tarafından duyuruldu.

İSTANBUL TİCARET ODASI&#039;NIN (İTO) 22’NCİ DÖNEM MECLİS BAŞKANI İSRAFİL KURALAY OLDU.

İSTANBUL TİCARET ODASI'NIN (İTO) 22’NCİ DÖNEM MECLİS BAŞKANI İSRAFİL KURALAY OLDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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