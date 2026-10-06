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Heybetepe'de alevlerin bıraktığı izler teknik tespitle kayıt altına alındı

Heybetepe köyündeki yangının ardından Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yerinde inceleme yaparak 5 yapıda hasar tespit etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Heybetepe'de alevlerin bıraktığı izler teknik tespitle kayıt altına alındı

Yerinde inceleme sonuçları:

Bayburt’un merkeze bağlı Heybetepe köyünde çıkan yangının ardından, yangından etkilenen yapıların hasarının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde, yangından toplam 5 yapının etkilendiği kaydedildi.

Ekipler olay yerinde teknik değerlendirmeler yaparak her bir yapının mevcut durumunu ve hasarın kapsamını tespit etti. İncelemeler; yapısal bütünlük, güvenlik riski ve acil müdahale gereklilikleri açısından ayrıntılı şekilde sürdürüldü.

Mağduriyetin giderilmesine yönelik tespitler:

Yapılan çalışmalarda, afet sonrası vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine esas olacak tespitler de hazırlandı. Bu tespitler, yapılacak iş ve işlemlerin planlanması için temel veri olarak kullanılacak ve öncelikli ihtiyaçların belirlenmesine hizmet edecek.

Hasar tespit raporları, riskli yapıların tespiti ve olası güçlendirme veya yıkım kararlarının alınmasına yönelik teknik altyapı sağlarken; aynı zamanda destek programlarının da şekillendirilmesine katkı sunacak şekilde düzenlendi.

Çalışmaların, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüğü bildirildi. Bu koordinasyon, sahadaki tespitlerin kısa sürede değerlendirilip gerekli idari ve teknik adımların atılmasını amaçlıyor.

Yetkililer, yangından etkilenen vatandaşların bilgilendirilmesi ve ihtiyaçlarının hızlıca karşılanması için sürecin takip edileceğini belirtti. Yapılan tespitler, ilerleyen aşamalarda uygulanacak iyileştirme ve destek çalışmalarının temelini oluşturacak.

HEYBETEPE KÖYÜNDE YANGININ ARDINDAN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

HEYBETEPE KÖYÜNDE YANGININ ARDINDAN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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