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Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Pore'de kız ve erkeklerde Avrupa şampiyonu

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi, Pore'deki Okullar Avrupa Kros Şampiyonası'nda kız ve erkek takımlarıyla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Pore'de kız ve erkeklerde Avrupa şampiyonu

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nden Avrupa zaferi

Hırvatistan’ın Pore kentinde düzenlenen ESSF Multi Sport Events kapsamında gerçekleştirilen Okullar Avrupa Kros Şampiyonasında, Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi tarihi bir başarıya imza attı. Okulun hem kız hem de erkek takımları, kendi kategorilerinde takım halinde Avrupa şampiyonu olarak madalya kürsüsünün en üstüne çıktı.

yarış sonuçları:

Şampiyonada ülkemizi temsil eden ekipler takım sıralamasında birinci olurken, ferdi kategorilerde de önemli dereceler elde edildi. Erkekler kategorisinde Atakan Enes Çiçek, Ömer Aslan ve Yiğitcan Demir; kızlar kategorisinde ise Semanur Yazgan ve Derya Karadağ takımın başarıya ulaşmasında belirleyici oldu. Takım başarısı, ferdi performanslardaki istikrar ve derinlikle paralel ilerledi.

hazırlık ve yönetim:

Sporcular, Fesih Doğan ve İsmail Güzeloğlu yönetimindeki beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin hazırlığıyla şampiyonaya katıldı. Antrenman programı ve takım çalışması, hem kız hem erkek ekiplerin eş zamanlı başarısında kilit rol oynadı.

Bu başarı, Erzurum spor camiasında memnuniyetle karşılandı ve okul sporları açısından önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Aynı organizasyonda iki ayrı kategoride takım şampiyonluğuna ulaşılması, Türk okul sporları için de sevindirici ve kayda değer bir gelişme olarak değerlendirildi.

Şampiyonluk, kulüp ve okul altyapılarının güçlendirilmesinin yanı sıra antrenörlük ve sporcu gelişimine yapılan yatırımların somut bir sonucu olarak görülebilir. Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin bu başarısı, bölgedeki genç sporcular için örnek teşkil etmeye devam edecek.

HIRVATİSTAN&#039;IN POREČ KENTİNDE DÜZENLENEN ESSF MULTİ SPORT EVENTS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

HIRVATİSTAN'IN POREČ KENTİNDE DÜZENLENEN ESSF MULTİ SPORT EVENTS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OKULLAR AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI'NDA ERZURUM REŞİT KARABACAK SPOR LİSESİ TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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